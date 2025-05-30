國際調解院今締約 60國代表出席 李家超：予港極重要地位 利聚人才

王毅今出席簽約儀式 明離港

王毅昨午抵港，晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，特首李家超及多名官員參與。王毅今日將出席公約簽署儀式，政府今晚亦設宴款待，明日結束行程離港。

公約簽署儀式將有亞洲、非洲、拉丁美洲、歐洲近60個國家及聯合國等約20個國際組織代表出席，政府尚未正式公布簽署公約國家名單。多國外長來港出席儀式，包括瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）、巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）等，惟瑞士稱並非簽署國。另據悉，與香港競爭成為國際法律樞紐的新加坡暫未計劃簽署公約。

今辦國際調解論壇 3任律政司長亮相

簽署儀式結束後，今午將舉行「國際調解論壇」，討論主題為「國家間爭議調解」及「國際投資與國際商事調解」，律政司長林定國將出席致辭，前律政司長鄭若驊和袁國強擔任主持。多名國際組織代表任嘉賓，包括海牙國際私法會議秘書長貝納斯科尼（Christophe Bernasconi）、聯合國國際貿易法委員會秘書長布萊特（Anna Joubin-Bret）、亞洲基礎設施投資銀行長金立群等。

李家超昨出席立法會答問會時，感謝中央推動將調解院總部設於本港，充分顯示香港在國際調解的優勢和實力，進一步促進香港與國際交往合作。他稱調解院有助凝聚各地人才，當局亦會將本港法律人才推薦予調解院及內地。

林定國：助港發揮優勢 迎經濟效益

林定國昨撰文稱，全球至今未有由多國政府成立、調解國際爭端的組織，國際調解院是推動以調解方式解決國際爭端的里程碑，調解院總部落戶香港有助本港發揮在國際商事爭議解決服務的優勢，帶來經濟效益，各締約國將商議調解院運作細節，總部預計今年底或明年初投入運作。律政司國際法律專員丁國榮日前接受外媒訪問時，否認中國將主導調解院，稱調解院非取代世貿、國際法庭等現有國際組織，旨在提供「更多、更好的選項」，工作中立、具代表性和包容性。

國際調解院2022年由中國聯同近20個國家倡議成立，是全球首個專門以調解解決國際爭端的政府間法律組織，總部將設於舊灣仔警署。調解院處理的爭端包括國與國糾紛、一國與他國國民的爭議，以及國際商事爭議。

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