潮行GBA：端午北上 龍鼓競響

明報記者 陳子凌

佛山

明天的「容桂彩龍巡遊」是佛山重要應節活動，包括紅星、南區、振華、海尾等容桂街道多村也有遊龍活動，水上岸邊皆熱鬧。除了容桂，順德大良「端午龍舟文化節」從明天至下周一於大良河設水上龍舟市集、美食集市，亦有龍舟巡遊。順德杏壇從明天至下周二（6月3日）延續傳統，舉辦「龍潭龍母誕文化節」，有龍母祈福、龍舟夜遊、百龍鬧江、萬人龍舟宴等傳統節目。

深圳

福田新洲河明日舉行「深愛．共進 2025粵港澳龍舟邀請賽」，粵港澳16支龍舟隊將參加12人龍舟200米直道競速賽。場內還有機械人、「AI非遺展示」等人工智能產品，以及花車巡遊、龍舟飯、大盆菜等傳統節慶活動及表演。

廣州

天河、荔灣、海珠、番禺、南沙等多區都有節慶活動。其中天河獵德村明日（31日）舉行「龍舟招景」；後日（6月1日）廣州大橋至中大北門廣場一帶，珠江會舉行「廣州國際龍舟邀請賽」，屆時江邊兩岸鑼鼓喧天、旌旗搖動。

海珠區的「第七屆海珠濕地龍船景」從明日舉行至下周一（6月2日），其中明天在海珠濕地二期舉行「千人龍船宴」、龍舟展覽，後日除了親子龍舟賽，還會在海珠濕地一期雙龍碼頭附近舉行「機械人旱地龍舟表演賽」。