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港聞二

【Emily】貴陽夜市商戶用李家超作招徠 擺到訪舊照 講「李介紹」有八八折

【明報專訊】香港成日話搞夜繽紛，但似乎未見一個較像樣嘅夜市。貴州貴陽市有個人氣旺盛嘅步行街及夜市，愈夜愈繽紛，特首李家超喺2023年到訪當地時都去過，仲喺商店買咗件掛飾。呢間賣少數民族特色設計文創產品嘅商戶，擺咗李家超當日幫襯嘅相片做招徠，有顧客話購物時同老闆講係李家超介紹嚟，享八八折優惠。

香港傳媒採訪團獲中聯辦同貴州當局安排到貴州考察，去到貴陽市嘅青雲路步行街及青雲市集睇「夜繽紛」。市集入夜後好熱鬧，有街頭表演，唔少年輕人流連，亦有好多遊客開手機做網上直播同打卡。

青雲市集曾雜亂 活化成潮地

只賣本地嘢 兩任特首曾參觀

雅園集團青雲市集招商運營經理陶鋼同Emily講，市集前身係雜亂陳舊嘅市場，畀集團收購咗，2021年投資109億元（人民幣，下同）改造活化，令到市集變成潮人地方。今年初，香港有學者來取經研究夜市營銷，兩任特首林鄭月娥及李家超都先後去過參觀。

陶鋼話市集強調本土特色，280家商戶當中約100檔係舊商戶，市集內嘅美食市場有80檔，規定只賣貴州本地小食，每一家食品都唔同。市集有青年開嘅文創店、酒吧，但就極少旅遊區嘅連鎖品牌，價格又相宜，所以受本地人歡迎。

陶鋼又話，近年市况差咗少少，人均消費由2023年嘅50元降至去年37元，不過人流增加，彌補咗消費減少。舊年呢個市場有1817萬人次到訪，銷售額6.6億元，期望今年人流量有2000萬，營銷額有7億元。

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