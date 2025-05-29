業界：近非旺季毋須過慮 可覓統籌師

稱高價位公司「有期」機會較大

Pink Wedding婚禮統籌師林小姐稱，涉事公司主打平價市場，據她觀察，主打平價市場的婚禮佈置公司薄利多銷，客源不足時便面對一定壓力。她提到，新冠疫情期間部分有良心的婚禮佈置公司雖面臨結業，仍會完成客人佈置才淡出。她說，準新人一般會提早一年覓場地，落實場地後便聯繫婚禮佈置公司，兩個月前落實佈置細節，故能理解婚期臨近的事主「會好驚」。

林提到，市面上仍有其他佈置公司，需視乎價位，舉例高價位公司「有期」機會較大，而最近亦非結婚旺季，籲事主毋須太擔心。若最壞情况未能趕覓另一公司，她認為可使用婚宴場地的基本佈置，亦相信部分準新人會有辦法自行做簡單佈置，「但一定唔係心目中咁靚」。

成立半年的婚禮統籌公司A in Ace Wedding創辦人吳小姐說，準新人都會在婚期前一年聯絡婚禮佈置公司，或未能於一時三刻覓得替代公司，建議事主盡快找婚禮統籌師協助，因婚禮統籌師對婚禮佈置公司的信譽有一定程度了解。

早前有連鎖婚宴集團的分店結業，對於目前婚嫁市道，林小姐稱疫情令大部分準新人未能成婚，故疫後是業界最旺時期，今年市道則回復以往水平，但以婚宴場地為例，不少一線五星級酒店今年仍很受歡迎，客人雖較以往「冇咁疏爽」但亦相差無幾。至於中低價位場地則要靠薄利多銷，一旦客源不足，加上港人北上消費成風而平日未必光顧，或導致該些場地面對租金壓力。