婚禮服務多需早落訂 事主：今總憂走數

今年底結婚的郭小姐憶述，去年5月在酒店開放日期間接觸PS並訂購服務，當時訂購1.8萬元基本服務，先支付近8200元。她稱負責人Ken隨後以電郵與她聯絡，至本周一才發現該公司的社交帳戶已刪，曾致電該公司不果，最終決定成立WhatsApp群組跟進。她稱不少婚禮服務都要預先落訂，但經歷今次事件，令她總會擔心服務供應商或會「走數」。另一事主劉先生說，訂購婚禮服務時無法避免要先「落訂」，他明白商戶需保障自己而收取訂金，但今次卻是有商戶收訂後懷疑倒閉，認為對消費者無保障。

議員提醒保留單據助調查追款

本身是執業律師的立法會議員江玉歡表示，若涉事公司突然結業，有可能觸犯《商品說明條例》，建議事主先向海關求助，並保留所有收據及對話作證，以便海關處理。她提到，暫時未知涉事公司去向，事主亦可向消委會投訴或入稟小額錢債審裁處追討款項。她又提醒消費者，繳付訂金前應掌握公司的信譽，並考慮訂金金額是否合理。

消委會表示，若商戶因結業而無法向消費者提供已購買的服務，可視為違約，消費者可向商戶要求退回已付款項，亦可循民事索償途徑追討因違約招致的損失；又說消費者向商戶繳付訂金前，應留意商戶營業狀况及衡量風險，並妥善保存報價單、合約、收據、與商戶的通訊紀錄等重要相關資料，作為日後有需要時跟進或追究的憑據。