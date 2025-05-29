婚禮公司PS Wedding突失聯 百對新人恐半天吊 社媒全關 上周付款客：代理稱信得過

最少涉84萬 海關正查

海關確認已接獲舉報，正調查事件，如發現違反《商品說明條例》會採取執法行動。根據《條例》，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關服務或無合理理由相信能在指定或合理時間供應，即屬違法，最高可判罰款50萬元及監禁5年。消委會稱十分關注事件，截至昨午5時共接獲31宗與該商戶結業有關的投訴個案，涉及金額共33.7萬元，當中涉及最高金額的單一個案為4.06萬元，每宗個案平均金額為近1.1萬元；他們曾嘗試聯絡該商戶但不果，促請商戶盡早主動公布退款等安排，減低對各準新人影響。

公司3月有參加婚展

根據商業登記署資料，涉事公司PS Wedding & Event Decoration（PS）2012年開業，擁有人為鍾姓男子。本報接觸3名事主，均透過酒店開放日認識PS。今年底結婚的Karen（化名）表示，2月向PS訂購佈置套餐，涉款3.7萬元，並已繳付1.8萬元。她多次與負責人Ken溝通佈置安排，對方四五次向她提供設計圖，形容過程順利。至本周一晚，Karen得悉PS社交帳戶全數「下架」，她向Ken聯絡亦無回音，事出突然頓感無助。今年適逢「雙春兼閏月」，較多人傾向「拉埋天窗」，令她擔心更難及時覓得其他佈置公司。她亦提及有事主曾到PS的辦公室，有自稱業主者稱公司拖欠租金。

至於上周日（18日）才繳付約1.1萬元的PS顧客劉先生稱，婚宴場地所屬的酒店代理形容該公司「信得過，工作穩妥」，故決定訂購涉款約2.23萬元的服務。不過，對方收款後未有按承諾與準新人建立WhatsApp群組聯絡，只於翌日向他發電郵談及設計要求，其後再無法聯絡上。他說即使11月才舉行婚禮，但一想到要再重新物色佈置公司，「真係企咗喺度」，形容事件荒謬。翻查資料，PS不時參與酒店舉辦的婚禮展覽或開放日，今年3月仍參加會展舉行的「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽」。

辦公室鎖門 被貼「已走佬」

本報記者昨早到該公司位於新蒲崗的辦公室，發現海關於大門貼上告示，提及已展開調查。辦公室大門上鎖，門外貼上「已走佬」字句，門外堆滿裝飾板及人造花等雜物。同層另一公司有職員稱，該公司負責人為人友善，每日都會到上址工作，最後一次見到對方為本周一，當時目睹對方收拾東西後離去，「估唔到會走佬」。記者另根據該公司商業登記證資料，前往鍾姓男子報稱的九龍灣寓所，並隔着木門問及鍾姓男子是否居於上址，門後有女聲回應稱「你搵錯人」。記者亦根據Karen提供的電話號碼致電予Ken和另一名銷售員Elaine，均轉駁至留言信箱。

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