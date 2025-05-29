「船總長度一成」規定 高級驗船督察稱不知

死因庭昨日傳召3名驗船人員作供，包括退休高級驗船督察麥溢威。南丫四號於1998年加裝逾8噸鉛壓載物，麥負責監察當年的傾斜測試，並審核財利船廠提交的破艙穩性計算書。麥溢威稱不記得有否進入牽涉水密門爭議的舵機房，亦不記得船上有多少個艙室。

稱忘有否入舵機房及艙室數

遇難者家屬方引述2013年調查委員會供辭，當中麥溢威曾稱驗船前會翻閱圖則。麥昨於庭上解釋，對2013年證供無印象，但一般靠圖則「攞個概念」。家屬方續問舵機房實際長度為1.625米，約為一個人仰臥長度，麥會否留意；麥重申對舵機房無印象，因南丫四號是已發牌舊船，結構應與圖則一致。

根據呈堂文件，麥溢威審核穩性計算書時，在「seen」（已閱）蓋印旁簽署，其後船獲發短期驗船證書。麥承認自己不認識評估穩性的船總長度規定，僅獲上司指派審核計算，直至海難後才知道規定。家屬方表示，計算書錯誤顯示舵機房長0.87米，接近實際長度一半。麥承認無留意數據，又指「seen」不代表批准計算書，各人理解不同。

「成班人上庭前開過會」

在海事處一方提問下，麥溢威稱2013年調查委員會以英文舉行，證供翻譯或有誤。麥又指，不肯定當年以5個或6個艙室為基礎評估穩性，因「成班人上庭（委員會聆訊）之前開過會」，曾討論兩種估算基礎。

遺屬質疑另一督察改驗船周期

退休驗船督察譚開勇則稱，他2003年負責南丫四號「兩年檢」。家屬方引述驗船紀錄提出，2001年已做兩年檢，2002年做三年檢，按次序2003年應做四年檢；譚斥說法混淆思維，反問「你點知我搞亂？」家屬方續指稱，譚改變了驗船周期，其後接手的同事才補回四年檢項目。譚反駁「我有咩權力改任何嘢？我改咗無人知咩？係你先知咩？」譚相信同事可翻查檔案，判斷驗船項目。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）