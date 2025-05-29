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港聞

港聞二

警認騙遮仔會貸款 稱應付離婚官司

【明報專訊】45歲男警涉向警察儲蓄互助社（下稱遮仔會）申請貸款時隱瞞財政狀况，誘使該會批出逾27.8萬元貸款，昨於粉嶺裁判法院承認欺詐及企圖欺詐。辯方求情稱，被告借錢處理離婚官司，貸款用於正當用途，他是離婚事件受害者，在情緒受困下犯案。署理主任裁判官香淑嫻部分接納辯方說法，稱被告​已還清遮仔會貸款，批准繼續保釋至6月11日判刑，以待索取背景及社服令報告。

借錢聘偵探查前妻

被告沈詩浪（45歲，警員）已被停職，承認一項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，餘下一項欺詐罪獲撤控。辯方昨日求情表示，家事法庭2018年暫准被告與妻子離婚，兩人2019年正式離婚，但前妻就子女撫養權等問題與被告在家事法庭展開訴訟，被告欲為官司蒐證而借錢聘請私家偵探調查前妻，最終發現對方再婚，大受打擊。

香官問辯方被告會否因本案被開除；辯方稱警方需待刑事案件完成後才展開紀律聆訊，又稱被告中五畢業後加入警隊27年，「一生人只做過一份工」，原本有望升職，現時或會失去工作。辯方希望法庭判處非監禁式刑罰，讓他盡早還清向其他機構所借、涉及債務重組的貸款。香官聽罷，稱本案背景特別，批准先為被告索取報告後再判刑，同時指被告有可能被判監。

案情顯示，被告2020年3月11日向遮仔會申請貸款時，報稱有未還清的貸款，每月需還款6625元，最終獲批約19.8萬元貸款，惟他後來被揭少報分期還款額，實際上每月需還款15,448元。另外，被告2021年5月24日向遮仔會申請貸款時，無申報他未還清從其他機構借來的貸款、已參與債務重組，導致遮仔會批出80,280元貸款。若遮仔會知道其真實財務狀况，不會批款。

【案件編號：FLCC 14/25】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 警員犯法 企圖欺詐 欺詐 警察儲蓄互助社

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