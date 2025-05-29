查閱資料昔設複檢制 申訴專員公署今稱無 法律界：司法覆核幾成唯一上訴途徑

《公開資料守則》不適用

公開資料政策上周下架

目前《公開資料守則》不適用於申訴專員公署，公署另設《公開資料政策》。2022年11月版本的《政策》列明，如認為公署未適當處理索取資料要求，公眾可書面提交補充資料及論據，由申訴專員複檢要求。不過公署上周一（19日）更新查閱資料程序，已一併將《政策》下架。

翻查網上資料，有市民聲稱曾上載電郵紀錄，稱2015年要求公署提供成立至今的主動調查及初步查訊列表，包括題目、日期及所涉部門，公署提供已完成的主動調查列表，但拒絕提供查訊列表，事主要求複檢，公署複檢後電郵向事主解釋論據。

現行適用於政府所有決策局及部門的《公開資料守則》列明，任何人如認為部門未遵行《守則》規定，包括拒絕披露索取資料，可要求該部門複檢或向申訴專員公署投訴。然而公署最新回覆稱，若涉查閱公署一方的資料，則無複檢安排。有熟悉公署運作人士表示，公署一向有複檢機制，可就公署所有行政或調查決定要求複檢，而行政部與調查科一向分開運作；除了複檢，亦可就申訴專員的決定提出司法覆核。不過該人士同時強調，《申訴專員條例》賦權專員可按他「認為適當的方式」規管處事程序。

「部門失當向公署申訴，

投訴公署可找誰？」

朱福強認為，複檢讓掌握公權力的機構反思決定，「人人都可能錯，但不給機會思考有否出錯，不合常理」，公署應解釋沒有複檢安排的原因，「以前部門行政失當向公署申訴，但投訴公署可找誰？」他猜測可經立法會申訴部或司法覆核。

法律評論員黃啟暘分析，公署不受《公開資料守則》規範，現有機制不適用於公署，司法覆核幾乎是唯一出路，部門若有上訴機制，否決索取資料要求時會更具法理根據，亦可作為庭上理據。他認為若《守則》列明由公署處理公開資料投訴，即使到立法會申訴部跟進，也可能面對管轄權問題。

另外，本報記者早前親身到公署查閱資料，職員未能回答不提供目錄原因、在新聞或教學中引述報告會否違反《版權條例》，以及索取超過6份資料上限的申請和查閱安排。公署昨日回覆查詢稱，本月19日已發布新聞稿，公眾可填寫公署網站的表格申請查閱資料；至於版權問題，公署建議尋求法律意見。本報日前亦報道國家信訪局、澳門及部分外地申訴組織網站載有多年前調查報告，公署回覆稱各地制訂做法時背景、情况和考慮不同，不應直接比較。

明報記者