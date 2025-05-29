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港聞二

孟裔父母涉殺嬰 學者法醫皆稱傷勢需極大力 幼兄難致

【明報專訊】一個多月大的孟加拉裔男嬰2019年疑遭父母劇烈搖晃致頭部重傷、身體多處骨折，留醫6日後不治，父母被控謀殺及殘暴對待兒童兩罪，案件昨在高院續審。法醫供稱，事主的傷勢需極大力度造成，不可能由其不足兩歲的哥哥所致；控方專家證人中大影像及介入放射學系教授亦有同樣觀察，稱事主的傷大可能與虐待性頭部創傷（Abusive Head Trauma，俗稱搖晃嬰兒綜合症）、人為創傷有關。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，二人否認謀殺及殘暴對待兒童兩罪。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷送入明愛醫院，同日轉送瑪嘉烈醫院，同月30日不治，離世時53天大。兩被告警誡下稱事主的傷是22個月大的長子造成，包括從行李箱跳到事主身上。

法醫郭嘉琪日前供稱，事主頭部受嚴重及致命傷害，包括腦幹近中央位置出現繼發性出血、嚴重腦水腫等，判斷死因為頭部致命創傷，由鈍力、硬物撞擊等情况造成。

辯方：無搖嬰案中可能的頸傷

法醫：非必出現所有傷勢

辯方昨盤問指出，在搖晃嬰兒個案中，傷者可出現頸部受傷、視網膜出血等，但事主無這些情况；郭嘉琪稱虐待性受傷不用所有可能傷勢均出現才可診斷。辯方又稱，郭檢視事主時未在其身軀發現指痕顯示曾遭大力擠壓，郭解釋時引述文獻記載，只有約一成同類個案有捉緊身體導致的瘀傷。她在覆問下補充，事主傷勢需極大力量造成，認為兩被告不足兩歲的長子「不能做出咁巨大嘅力度」。

控方專家證人中大影像及介入放射學系教授朱昭穎供稱，事主硬網膜出血至腦中間部分，除非大力搖晃，否則此部位的血管難以因創傷引致撕裂。就事主後方肋骨折斷情况，她稱若是因哥哥從上方跳下，事主應是前方肋骨折斷，尤其他「未識行、未識走」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 296/23】

相關字詞﹕高等法院 孟加拉 謀殺兒童 殘暴對待兒童

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