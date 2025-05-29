專家：以精神病免針罕見 13人「病徵」欄空白 簽紙缺客觀證據

控方昨傳召醫管局新界東醫院聯網家庭醫學部顧問醫生許明通作供，許曾就接種新冠疫苗向市民提供諮詢。許供稱，於涉案時段，醫學證據顯示，嚴重藥物敏感和長期病患等生理情况屬不適合接種新冠疫苗的原因。許認為，因精神病而不適合接種疫苗的情况較罕見，他當時亦觀察不到「科學事實」顯示「好多人出現恐懼症」。

料被告非精準推斷疫苗恐懼症

許明通指出，早前就本案向警方給予初步意見時，推斷蔡淑梅就「疫苗恐懼症」一詞的使用「未必好精準」、「未必真係用緊精神科斷症理解」，蔡或只是以「疫苗恐懼症」形容病人精神狀况。許同時強調，曾向警方稱要按每名病人的個案審視蔡的評估是否恰當。

審訊中，控方傳召13名因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發「免針紙」的病人作供，其中電腦程式員A供稱患濕疹、母親心臟曾有雜音，擔心打針後出現後遺症和副作用，遂在2022年6月向蔡問診，終在問診兩分鐘後獲發「免針紙」。

用兩分鐘「冇乜可能斷到症」

許明通分析，A是蔡淑梅新症病人，蔡用兩分鐘「冇乜可能斷到症」，形容向A發「免針紙」牽強，「唔係好恰當」。綜合許的證供，許稱上述13人醫療紀錄中「病徵」和「觀察」欄目空白，更形容蔡對部分病人的評估不足，認為蔡向該13人發「免針紙」做法不當或缺乏客觀證據支持。

對於如何評估病人患「疫苗恐懼症」，許明通說，醫生應詢問病人個人背景、是否從來不接種疫苗或不抽血，以及是否對藥物有嚴重敏感或有長期病患等。許另舉例解釋恐懼的定義，稱若他在法庭看到一隻蟑螂後，立即心跳和手震，要離開法庭，甚至無法繼續作供，其恐懼「遠遠大於曱甴的傷害」，加上有關恐懼持續6個月等，便構成恐懼。

許又稱，一般而言醫生就生理疾病的問診時間為5至15分鐘，若要精神評估需更長時間。審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】