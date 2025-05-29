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港聞

港聞二

疑遭母兩任男友非禮 事主稱憂妹安危舉報

【明報專訊】女童疑遭母親的兩任男友分別非禮及非法性交，多年後其母疑妨礙他人報案，案件昨日在高院續審。現年16歲少女X供稱，當她知悉妹妹將與其母男友到內地，由於她10歲時遭對方性侵，因擔心妹妹安危，遂求助補習老師。辯方質疑，女童聲稱兒時是自願與其母男友發生性行為，為何後來方知不妙。女童稱「大個知係錯」，辯方連番追問「幾時知係錯？」、「2019年唔知係錯？」女童默然良久後說「我唔知點答」。

被告依次為全志明（現53歲）、李錦輝（現71歲）及N.D.（女，現49歲）。X獲准以視像作供。據X早前證供，X於2017年時約8歲，其母N.D.與李錦輝是情人關係，X會稱呼李為「李舅輝」；2019年時N.D.與全志明交往。

辯方指事主母腳踏4船

代表次被告李錦輝的辯方大律師於盤問X時說，其母於2017年間同時與4名男子交往，對象包括「住樓下」及「閨密嘅老公」，次被告只是其中一人，其母亦吩咐X以「舅舅」來稱呼她的數名男友。X稱知悉其母有其他男友，但她只會用「舅舅」來稱呼李，X後來得悉這樣做是為向鄰居解釋為何有陌生男人出入她家。

質疑兩被告非禮情節相似 張冠李戴

辯方又稱，X聲稱她遭李非禮時，她是假裝入睡及瞇眼看見李的容貌，指李有一對單眼皮的小眼睛。X確認後，辯方向她展示李的照片，並指相中的李是雙眼皮；X同意。辯方又說，X亦遭其母另一男友首被告全志明非禮，而X描述分別遭全及李非禮的情節相近，因為X將全非禮她的事轉移給李；X不同意。

X亦供稱，她2023年知道全將帶妹妹Y到內地數天，由於X曾遭全非禮及非法性交，X亦知道全曾與Y接吻，出於擔心Y的安危，遂向蔡姓女補習老師求助，告知兩被告的事。辯方質疑，X供稱她是自願與全性交，為何之後才知不妙。X回答「細個嘅諗法，大個知係錯」。辯方又稱，X出於羞恥，為了合理解釋她與全之間的事，才虛構自己遭李非禮；X稱不同意。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 297/24】

相關字詞﹕妨礙司法公正罪 高等法院 與13歲以下女童非法性交罪 非禮女童 性侵犯

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