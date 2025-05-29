欖隧周六收回 凌晨3時封 5時重開 只用易通行

零時收回分階段關線 3條N車改道屯公元公

大欖隧道共有22條收費通道及6條行車線，平均每日車流量約4.2萬架次，以「建造、營運及移交」模式建造，由政府委聘三號幹線（郊野公園段）有限公司負責興建及管理，30年專營權將於5月30日屆滿。政府周六凌晨接收隧道後，會暫停運作約5分鐘更新收費設施，並在凌晨1時至3時繼續使用人手或「快易通」收費，以及分階段封閉部分行車線。至當日凌晨3時至5時，隧道和所有支路入口將全線封閉（見表），駕駛者須改行屯門公路，屆時收費廣場巴士站亦會暫時停用，途經的九巴N269、N368及龍運NA43共3條通宵巴士路線，會改道元朗公路和屯門公路，屯門公路巴士轉乘站將設臨時巴士站。

欖隧當日凌晨零時起會實施新收費，私家車於周一至六繁忙、一般和非繁忙時段收費分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一18元。電單車各時段收費介乎7.2元至18元。的士固定收費28元，其他商用車43元。政府接收隧道後，往市區和往元朗方向的收費廣場行車線，分別由各11條調整至3及4條，所有收費亭和收費島稍後將拆除。

料屯公車流減5% 觀察一年檢討收費

運輸署副署長（策劃及技術服務）何廣鏗稱當局審視相關時段車流量，通過隧道的尾班巴士約在凌晨1時多，冀在凌晨3點至5點「全封」可盡量減少影響市民，該段時間受影響車輛估算約有500架次。至於日後會否調整收費，他稱新界西北出市區的車流「相當大」，新收費可令屯門公路明年減少5%車流，亦相信駕駛者出行習慣或隨政策變化，當局先觀察一年後再檢討。

運輸署提醒市民預先計劃行程，亦可改行屯門公路或荃錦公路等替代路線，而專營權公司的所有隧道費代用券、優惠和贈券等在專營權屆滿後會終止使用。