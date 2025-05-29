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港聞二

超聲波檢測胃造口 東院喉管零脫落

【明報專訊】「胃造口」可讓無法吞嚥或需要管飼的病人接受灌食提供營養，需在胃壁及皮膚開一個小切口直達胃部。港島東醫院聯網造口及傷口護理小組2022年將超聲波技術應用在胃造口檢測，創全港首例，藉此確保喉管及固定水球的位置精確無誤，令東區醫院外科胃造口喉管脫落率由2021年的20%降至零。團隊昨日獲頒醫管局2025年傑出團隊獎。

東區醫院外科資深護師何志偉表示，肉眼無法看穿身體，難以精確得知喉管位置，護士只能倚賴個人經驗判斷，稍有偏差可令喉管、胃液或奶液滲漏，導致皮膚潰爛感染甚至壞死，曾有病人因此出現敗血症。另外若喉管因未妥善固定而脫落，病人需緊急入院重新插入喉管。

何志偉續稱，透過超聲波技術有助即時觀察胃造口喉管位置、插入位置和深度，減少出現併發症。團隊亦制定放置喉管的既定程序和考核制度，減低人手誤差。東區醫院外科資深護師區芷瑜表示，2022年全面應用超聲波技術於胃造口檢測，令喉管脫落率由2021年的20%降至6%，2023年後更降至零，即再無病人因為喉管脫落緊急入院接受手術，減少困擾病人。

全港首創 研其他造口應用

團隊亦透過超聲波技術，觀察用以固定喉管的水球大小，估算需要更換喉管的時間。東區醫院外科顧問護師（造口及傷口護理）林嘉琪指出，喉管更換頻率因人而異，介乎約3至9個月，當水球內的水分不足，便需更換喉管，團隊會根據水球狀態為每名病人「度身訂做」覆診時間，進一步降低喉管脫落率。

團隊表示，這項技術適用於所有年齡的病人，將繼續探討在其他造口和傷口護理應用超聲波，如俗稱「褥瘡」的壓力性損傷，亦會加強培訓及跨聯網技術交流。團隊提及有透過不同交流計劃，將技術推廣至其他聯網。

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