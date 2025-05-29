屯公水管27小時修復 水署：早前測漏無異常

涉事食水管位於屯門公路往元朗方向近港鐵兆康站，水務署工程團隊前晚起通宵搶修至昨凌晨約3時完成。屯門約23個屋苑和兩間酒店前晚11時起停食水供應、20條街道停鹹水。有大興邨居民稱前晚得知停水後，在公司洗澡後才回家；另有區內居民指昨早恢復供水後，食水初時變黃，開水喉約1分鐘後已回復正常。

黃恩諾昨日接受商台訪問表示，署方前日凌晨已發現涉事水管滲水，其後有食水湧出馬路，故封閉部分行車線。黃指涉事水管有47年歷史，「唔算老」，過去無爆裂紀錄，早前測漏亦沒發現異常。他說，尋找漏點令行車受阻，最終在地底3米深找到，漏點面積較細，較易修復。

另外，發展局長甯漢豪昨日書面回覆立法會議員提問時稱，政府早年透過全港更換及修復水管計劃、「智管網」等水管改善工程，將整體水管滲漏比率由2000年的超過25%降至去年的13.4%，並定下目標於2030年或之前降低政府食水水管滲漏率至10%或以下。