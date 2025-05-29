Booking.com推「散策」地圖 石硤尾上環西貢3路線

「散策」一詞源自日本，較「散步」更具目的性。Booking.com台灣及香港區域經理詹雅伃表示，香港同時有豐富的人文和自然景色，面積小反而是優勢，旅客短時間內可到達多元景點，相信《城市散策地圖》能充分展現香港多元面貌。

上環路線包含永利街、醫學博物館和太平山街等，對應「跨世代同遊」，其設計者、旅遊節目主持人梁芷珮指出，上環有適合不同年齡層的歷史、藝術及具教育意義的地點，例如太平山街同時有年輕人喜歡的咖啡店、長輩喜歡的茶餐廳，醫學博物館也有小朋友喜歡的遊戲設施。

來自台灣的旅客Vivian一行3人昨向本報記者表示，她們每人花約480元租旗袍「打卡」拍照，形容永利街古色古香很有「港味」，美中不足的可能是很多景點要「爬坡」且在小巷之中。

西貢路線設計者、環保倡議者兼傳訊設計師鄭律韻表示，路線中的萬宜水庫西壩提供夜間觀星活動，滿足旅客夜遊需要。石硤尾路線設計者、社交媒體專頁街影創作者孫永雄稱，旅客可透過石硤尾的歷史及人物故事，感受社區懷舊文化風情。

被問及推廣景點有何困難、需要什麼幫助，梁芷珮稱希望社會各界和政府開發更多香港獨有的事物，舉例蛇羹等，強調「社交媒體達人」會希望觀眾看到有趣內容，若內容貼地、有特色，會更有動力推廣。