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稱搶單制佔比小 Keeta：增安全教學 送遞員指機制釀意外 關注者促取消

【明報專訊】外賣平台Keeta近日先後有送遞員罷工，抗議近月削減單價，並批評搶單機制罔顧送遞員安全，要求撤銷機制。Keeta昨向送遞員發出公告稱，派單模式佔平台所有訂單近九成，搶單列表僅作「輔助」，佔整體訂單數量比例「非常小」。Keeta又稱將逐步改善產品設計，確保送遞員更安全地使用搶單功能，並建議送遞員停車及在安全合適環境下查看及挑選訂單。

被問到外賣平台應如何改善搶單做法以保障送遞員安全，香港基督教工業委員會幹事麥德正認為應取消相關做法，並將恆常的外賣訂單價錢調整至合理水平，保障送遞員應有權益。

「K GO」價較低單更多 平台稱送遞員收入增

Keeta去年9月推出「K GO」計劃，部分自願接受較低單價的送遞員獲派更多訂單，這優先派單機制引起爭議。Keeta營運團隊昨向送遞員發出公告稱，過去一個月曾從不同渠道與送遞員交流16次，又稱「K GO」旨在為願意投入時間頻密接單的送遞員，提供合適工作模式，提高接單量以增加收入，送遞員參與計劃後整體收入增逾兩成。

「純打開搶單列表不影響接單」 將改善設計

另一引發爭議是搶單機制，有參與罷工的送遞員曾稱早前因搶單釀成交通意外。Keeta在公告提到，已獲悉送遞員對搶單列表的意見及使用時的安全憂慮，將增加送遞員安全教學次數，加強宣傳交通安全，提醒送遞員時刻留意道路情况。平台又稱，搶單列表讓送遞員獲更多訂單，單純打開列表不影響接單率，接單選擇上具自主權。

平台表示，將長期持續為香港外賣市場投入資源，通過推出多元化接單模式及獎勵計劃，為送遞員提供更多額外獎賞，並稱統計顯示逾九成活躍送遞員曾獲額外獎賞；基本服務費之外，活躍騎手單月最高獎勵及補貼額可達逾8000元。

關注送遞員權益的麥德正表示，搶單做法加重外賣員工作量及精神壓力，對「步兵」及「車手」安全均有影響，反問平台能否提供數據證明搶單機制沒導致送遞員受傷及索償保險數目上升。被問英國外賣平台戶戶送（Deliveroo）撤出香港後，有否影響其他外賣平台削減單價，麥說未有具體統計數字，但送遞員反映外賣平台不時削減單價，期望平台調整送遞員薪酬至合理水平。

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