加機場離境稅通過 姚柏良批違吸客政策

政府：已從善如流增豁免

立法會昨以77票贊成、2票反對、5票棄權通過《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》上調機場離境稅，姚柏良及張欣宇投反對票，教育界朱國強、九龍西梁文廣及選委界謝偉俊、管浩鳴、吳傑莊投棄權票。姚柏良曾在法案委員會階段提出修正案將加幅減半遭否決。

陳浩濂表示，因應業界和議員關注，當局放寬豁免範圍至48小時內轉機者及由陸路和海路口岸抵港轉機者。他重申，上次增加機場離境稅已是2003年，今次加幅與累計通脹相若，對旅客開支影響十分輕微。他說，旅客亦會考慮航空網絡、班次、周邊交通等因素，本港航空網絡領先鄰近機場，旅客不會有太大誘因轉用其他機場。

身兼機管局董事的姚柏良稱，本港航空業復蘇速度落後其他地區，香港既已「築好巢，要引鳳」，大幅增加機場離境稅屬政策矛盾。他認為經濟疲弱，旅客的價格敏感度增加，加稅將有影響，亦削弱本港對廉航的吸引力。「我們不可能亦不應該與人『鬥平』，但不代表目前有條件與人『鬥貴』，低估加幅對客運量帶來的影響。」

張欣宇反對為短期收入損樞紐地位

張欣宇反對政府為增加短期收入影響航空樞紐地位，「我們需要『做大個餅』的一種智慧，而不是去執一些餅碎」。他質疑連同旅客保安費、機場建設費及燃油附加費，費用20年間大增三四倍，高於通脹，批評當局沒研究加稅對特定客群如廉航旅客的影響。

航運交通界易志明表示，由於推出兩項豁免，航空界「勉強支持」，但憂慮香港與深圳和廣州機場價格差距再擴大，一旦來港航班及旅客減少，旅遊、零售、餐飲、運輸等行業同受影響。