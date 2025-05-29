去年219公僕疑濫用病假 擦傷休15月 議員提修例引嚴謹審核 楊何蓓茵：實際濫用者「很少」

霍啟剛表示，有意見稱每年公務員濫用病假個案逾百宗，問及政府會否修訂《公務員事務規例》，引入更嚴謹的病假審核機制。

霍啟剛又稱，早前接獲個案一名公務員執行職務時被市民推跌致膊頭擦傷，先放110天病假，惟復工一年半後以事件導致精神受損害為由再放338天病假；當局其後向推跌該公務員的市民追討數十萬元病假薪酬賠償。

無濫用數字 部門趨升將促審視

楊何蓓茵稱，不宜評論已進入法律程序的案件。她說，部門會要求懷疑濫用病假的員工向醫管局醫生或政府診所求診，並提交醫生證明書，2020至2024年相關個案有261、182、179、211及219宗。她強調，並非全部個案證實為濫用，但手上沒有實際濫用病假的數字。

楊何蓓茵補充，局方定期蒐集和分析各部門的病假數據，若發現個別部門呈明顯升勢，將要求審視原因，檢視和加強病假管理指施。

楊何蓓茵說，去年全體公務員放工傷及非工傷病假總日數分別為約8萬日及約110萬日，約三成公務員全年無放病假，放超過10日病假的公務員佔15%，包括因工作嚴重受傷、身患嚴重疾病的個案。

「輕工紙」增 將要求密切監察

工聯會梁子穎關注，部分公務員受傷後長時間領取「輕工紙」，即毋須從事特定工作的證明，質疑遭濫用，致同事工作量大增。楊何蓓茵承認近年領取「輕工紙」人數增加，將要求部門密切監察，並會由醫事委員會審視及評估員工情况。

選委界譚岳衡則稱，據他了解放半日病假毋須提交醫生紙，部分公務員每周都放半日病假。楊何蓓茵說，現時放不多於兩日病假毋須醫生紙證明，僅屬「特許安排」，「如果員工經常每逢星期一放病假、放一日，管方可以收回特許安排，要求即使放一日病假都要醫生證明書」。