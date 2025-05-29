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【Emily】議員問會否發牌管「打小人」 質疑迷信擾民 副局話係商業活動

【明報專訊】銅鑼灣鵝頸橋出名「打小人」，不過有議員噚日喺立法會提出關注，話對附近居民造成滋擾，仲形容「打小人」迷信。副文體旅局長劉震就話「打小人」屬商業活動，無意設發牌或認證計劃。民建聯港島東議員梁熙關注鵝頸橋每逢周末「雜亂無章」，提出口頭質詢問當局會否設立認可發牌機制。劉震話「祭白虎」係驚蟄習俗，有特殊意義，而「打小人」全年無休，同驚蟄無關，屬商業活動，從非物質遺產角度唔會認證。佢又話，今年直至5月已有9次跨部門聯合清理行動，改善對當區環境影響。

同屬民建聯嘅選委界別議員陳永光質疑，既然「打小人」唔係非遺，點解唔好好管理，「而要繼續做導人迷信嘅行為？」另一選委界別議員吳傑莊就提到，有外媒藉「打小人」渲染香港人迷信，當局會點應對「文化標籤」。劉震回應話，希望通過正確教育令市民認識「祭白虎」意義，又話「打小人」係咪優秀傳統文化有待商榷，但如果主流意見希望立案研究，當局願意照做。

謝偉銓：有人話予人惡意感覺

梁宏正：意見會交區會討論

建測規園界謝偉銓就話，「有人話（打小人）迷信，而且畀人感覺好似有啲惡意同負面」，但「打小人」可視為趨吉避凶嘅特色習俗，再問政府點美化市容、維持秩序。副民青局長梁宏正話會將議員意見交區議會討論，再同部門商討。

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