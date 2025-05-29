【Emily】議員問會否發牌管「打小人」 質疑迷信擾民 副局話係商業活動

同屬民建聯嘅選委界別議員陳永光質疑，既然「打小人」唔係非遺，點解唔好好管理，「而要繼續做導人迷信嘅行為？」另一選委界別議員吳傑莊就提到，有外媒藉「打小人」渲染香港人迷信，當局會點應對「文化標籤」。劉震回應話，希望通過正確教育令市民認識「祭白虎」意義，又話「打小人」係咪優秀傳統文化有待商榷，但如果主流意見希望立案研究，當局願意照做。

謝偉銓：有人話予人惡意感覺

梁宏正：意見會交區會討論

建測規園界謝偉銓就話，「有人話（打小人）迷信，而且畀人感覺好似有啲惡意同負面」，但「打小人」可視為趨吉避凶嘅特色習俗，再問政府點美化市容、維持秩序。副民青局長梁宏正話會將議員意見交區議會討論，再同部門商討。