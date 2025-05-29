活在灣區：深圳5商場落成 夏日逛街新選擇

明報記者 龍彩霞

近年來，許多香港人選擇北上購物，但普遍反映內地商場的空調效果不如香港的商場。實際上，內地商場的空調設置受到國務院辦公廳的規範，夏季室內空調溫度不得低於26度，冬季不得高於20度，以響應中央政府的節能減碳政策。因此，大多數商場都遵循這一個標準，導致室內環境較悶熱。然而，近年不少新落成商場採取環保概念，設計較通風，散熱效果較佳，為顧客提供更舒適的購物環境。讓顧客能夠在炎熱的夏季中享受清涼的購物體驗，吸引了不少香港人前來光顧。近期新開商場環境亦較為舒適，更可體驗吃喝玩樂。

K11 ECOAST 設NBA主題公園

上月K11 ECOAST商場開幕，K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積接近23萬平方米，外觀如一艘巨輪停泊於深圳蛇口太子灣畔。K11 ECOAST海濱文化藝術區是K11集團在中國內地的首個旗艦項目，涵蓋了文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世界辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。項目融合了藝術、人文、自然等多元化的業態，是一個將文化與零售相結合的商業空間。K11 ECOAST商業分為南北館，中間以連廊串聯，其中南區專注於家庭親子體驗，北區專注於時尚前沿。項目引進深圳首家NBA主題籃球公園NBA HOOP PARK、雲頂馬術黑金店、Moovi全球沿海首店、酷騎全國首家線下旗艦店等運動體驗品牌；值得一提的是，商場北館一樓還打造了一個DAST創意零售街區，面積4400平方米，旨在為Z世代提供多元體驗。目前引進POP SUNDAY、Dreams多麗夢、三月獸、SOAP STUDIO等數十個品牌。

深圳iN城市廣場今年4月開幕，前身為承載深圳人許多回憶的新城市廣場，經過近一年半的升級改造，已於2025年4月29日全新開業。

iN城市廣場 匯集逾150寵物品牌

iN城市廣場的核心亮點是3萬平方米的戶外運動廣場，這是深圳最大的戶外運動公共空間。通過創新的「運動+社交+美食」模式，iN城市廣場分為7層，匯聚了超過250品牌。其中，餐飲業佔超40%，滿足不同消費者的多元需求。全球首家採用無人光感軌道飛碟送餐模式的餐廳，店內裝潢以「宇宙」為主題，菜色以西餐為主，融合中餐、日料、東南亞元素。除以上店舖，iN城市廣場也引進多家運動品牌旗艦店，如TREK華南首家騎行友善旗艦店、香蕉攀岩深圳賽事級岩館旗艦店、Wandering滑板深圳首家賽事級場地旗艦店、UPTennis深圳首家賽事級場地旗艦店等。該商場匯集超過150個寵物品牌，涵蓋3000多款產品，是集購物、社交、互動於一體的寵物友善空間。

益田假日廣場 引進品牌四成為首店

羅湖益田假日廣場位於羅湖翠竹片區，與K11有點接近。它的定位是「多元藝術體驗式購物中心」，因此商業體包括盒子購物中心、戶外街區、藝術獨棟等。項目引進的品牌約40%為首店（即該區首家店舖），50%為形象訂製店，共有國際名品、潮玩運動、人文藝術、饕餮美食、親子樂享五大業態，為大家帶來建築空間、文化與藝術相結合的美學體驗。這裏的建築外觀是以玻璃面為主，B1至B2是以日常用品為主的零售店；L1至L2以服飾、珠寶為主；L3則是兒童為主的購物類別；L4至L5以餐飲為主。L4層有京味張、客語、一緒壽喜燒等。港人熟悉的永輝超市、奕陽國際影城、覔書店等都進駐該商場。

太子灣花園城 白色建築具特色

深圳太子灣花園城是招商蛇口在深圳打造的第二座花園城，位於太子灣片區，是一個集商業、休閒、藝術於一體的大型綜合體，商業體量約為11.5萬平方米，分為北區、南區和Villa街區3個主要區域。其中北區以生活方式、時尚、餐飲業態為主；南區則更像是一個「潮流年輕運動空間」。最值得期待的莫過於VILLA街區，整個街區由8棟獨棟建築組成，由曾經擔綱上海蘇河灣整體規劃的Callison RTKL團隊負責設計，就像漂浮在海上的白色島嶼，建築以純粹的白色為主調，流線形的線條，與不遠處的海相呼應。未來這裏也將是日落打卡、市集活動與露天音樂會的舞台。蛇口的慢生活空間，又將多一個好去處。

深圳大悅城 西部新地標

深圳大悅城位於深圳市寶安區新安街道，總建築面積約73萬平方米，其中商業面積達25萬平方米。地鐵5號線和12號線靈芝站上蓋，交通極為便利。作為深圳西部商業新地標，深圳大悅城定位為「年輕、時尚、潮流、品味」的灣區潮玩聚集地，規劃了包括購物中心、總部辦公、高端商務公寓、住宅在內的多種業態。

目前，深圳大悅城已與寰映影城、覔書店、盒馬鮮生等40餘家品牌達成策略合作，涵蓋國際潮流、文化體驗、生活美學等多元業態。據透露，該項目將引進30%區域首店及旗艦店，例如華南首家PARTYDAY MEGA娛樂綜合體、哈尼兔Magic Garden主題樂園等，進一步鞏固寶安中心商圈作為「人氣之王」的地位。

[活在灣區]