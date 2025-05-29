明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：深圳5商場落成 夏日逛街新選擇

【明報專訊】隨着粵港澳大灣區的快速發展，區內交通和支付等基礎設施日益完善，「北上消費」已成為不少港人生活一部分。深圳這座充滿活力的城市，不僅展現出驚人的市場潛力，還為港人帶來了更多元化的服務，讓大家的購物和休閒體驗更加豐富。到了2025年，深圳將迎來一波全新購物中心開業浪潮，為港人提供更豐富的選擇。本欄蒐羅最新資訊，讓讀者今個夏天有更多逛街消費選擇。

明報記者 龍彩霞

近年來，許多香港人選擇北上購物，但普遍反映內地商場的空調效果不如香港的商場。實際上，內地商場的空調設置受到國務院辦公廳的規範，夏季室內空調溫度不得低於26度，冬季不得高於20度，以響應中央政府的節能減碳政策。因此，大多數商場都遵循這一個標準，導致室內環境較悶熱。然而，近年不少新落成商場採取環保概念，設計較通風，散熱效果較佳，為顧客提供更舒適的購物環境。讓顧客能夠在炎熱的夏季中享受清涼的購物體驗，吸引了不少香港人前來光顧。近期新開商場環境亦較為舒適，更可體驗吃喝玩樂。

K11 ECOAST 設NBA主題公園

上月K11 ECOAST商場開幕，K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積接近23萬平方米，外觀如一艘巨輪停泊於深圳蛇口太子灣畔。K11 ECOAST海濱文化藝術區是K11集團在中國內地的首個旗艦項目，涵蓋了文化零售地標K11 ECOAST、多功能文化空間K11 Cultural Centre、新世界辦公空間K11 ATELIER以及海濱長廊Promenade。項目融合了藝術、人文、自然等多元化的業態，是一個將文化與零售相結合的商業空間。K11 ECOAST商業分為南北館，中間以連廊串聯，其中南區專注於家庭親子體驗，北區專注於時尚前沿。項目引進深圳首家NBA主題籃球公園NBA HOOP PARK、雲頂馬術黑金店、Moovi全球沿海首店、酷騎全國首家線下旗艦店等運動體驗品牌；值得一提的是，商場北館一樓還打造了一個DAST創意零售街區，面積4400平方米，旨在為Z世代提供多元體驗。目前引進POP SUNDAY、Dreams多麗夢、三月獸、SOAP STUDIO等數十個品牌。

深圳iN城市廣場今年4月開幕，前身為承載深圳人許多回憶的新城市廣場，經過近一年半的升級改造，已於2025年4月29日全新開業。

iN城市廣場 匯集逾150寵物品牌

iN城市廣場的核心亮點是3萬平方米的戶外運動廣場，這是深圳最大的戶外運動公共空間。通過創新的「運動+社交+美食」模式，iN城市廣場分為7層，匯聚了超過250品牌。其中，餐飲業佔超40%，滿足不同消費者的多元需求。全球首家採用無人光感軌道飛碟送餐模式的餐廳，店內裝潢以「宇宙」為主題，菜色以西餐為主，融合中餐、日料、東南亞元素。除以上店舖，iN城市廣場也引進多家運動品牌旗艦店，如TREK華南首家騎行友善旗艦店、香蕉攀岩深圳賽事級岩館旗艦店、Wandering滑板深圳首家賽事級場地旗艦店、UPTennis深圳首家賽事級場地旗艦店等。該商場匯集超過150個寵物品牌，涵蓋3000多款產品，是集購物、社交、互動於一體的寵物友善空間。

益田假日廣場 引進品牌四成為首店

羅湖益田假日廣場位於羅湖翠竹片區，與K11有點接近。它的定位是「多元藝術體驗式購物中心」，因此商業體包括盒子購物中心、戶外街區、藝術獨棟等。項目引進的品牌約40%為首店（即該區首家店舖），50%為形象訂製店，共有國際名品、潮玩運動、人文藝術、饕餮美食、親子樂享五大業態，為大家帶來建築空間、文化與藝術相結合的美學體驗。這裏的建築外觀是以玻璃面為主，B1至B2是以日常用品為主的零售店；L1至L2以服飾、珠寶為主；L3則是兒童為主的購物類別；L4至L5以餐飲為主。L4層有京味張、客語、一緒壽喜燒等。港人熟悉的永輝超市、奕陽國際影城、覔書店等都進駐該商場。

太子灣花園城 白色建築具特色

深圳太子灣花園城是招商蛇口在深圳打造的第二座花園城，位於太子灣片區，是一個集商業、休閒、藝術於一體的大型綜合體，商業體量約為11.5萬平方米，分為北區、南區和Villa街區3個主要區域。其中北區以生活方式、時尚、餐飲業態為主；南區則更像是一個「潮流年輕運動空間」。最值得期待的莫過於VILLA街區，整個街區由8棟獨棟建築組成，由曾經擔綱上海蘇河灣整體規劃的Callison RTKL團隊負責設計，就像漂浮在海上的白色島嶼，建築以純粹的白色為主調，流線形的線條，與不遠處的海相呼應。未來這裏也將是日落打卡、市集活動與露天音樂會的舞台。蛇口的慢生活空間，又將多一個好去處。

深圳大悅城 西部新地標

深圳大悅城位於深圳市寶安區新安街道，總建築面積約73萬平方米，其中商業面積達25萬平方米。地鐵5號線和12號線靈芝站上蓋，交通極為便利。作為深圳西部商業新地標，深圳大悅城定位為「年輕、時尚、潮流、品味」的灣區潮玩聚集地，規劃了包括購物中心、總部辦公、高端商務公寓、住宅在內的多種業態。

目前，深圳大悅城已與寰映影城、覔書店、盒馬鮮生等40餘家品牌達成策略合作，涵蓋國際潮流、文化體驗、生活美學等多元業態。據透露，該項目將引進30%區域首店及旗艦店，例如華南首家PARTYDAY MEGA娛樂綜合體、哈尼兔Magic Garden主題樂園等，進一步鞏固寶安中心商圈作為「人氣之王」的地位。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

婚禮公司PS Wedding突失聯 百對新人恐半天吊 社媒全關 上周付款客：代理稱信得過
婚禮公司PS Wedding突失聯 百對新人恐半天吊 社媒全關 上周付款客：代理稱信得過
婚禮服務多需早落訂 事主：今總憂走數
婚禮服務多需早落訂 事主：今總憂走數
業界：近非旺季毋須過慮 可覓統籌師
業界：近非旺季毋須過慮 可覓統籌師
為亡弟奔走討公道 馬尼拉案殉職領隊兄逝世
為亡弟奔走討公道 馬尼拉案殉職領隊兄逝世
查閱資料昔設複檢制 申訴專員公署今稱無 法律界：司法覆核幾成唯一上訴途徑
查閱資料昔設複檢制 申訴專員公署今稱無 法律界：司法覆核幾成唯一上訴途徑
警認騙遮仔會貸款 稱應付離婚官司
警認騙遮仔會貸款 稱應付離婚官司
「船總長度一成」規定 高級驗船督察稱不知
「船總長度一成」規定 高級驗船督察稱不知
半年百日不在港 公屋戶被收樓申覆核遭拒
半年百日不在港 公屋戶被收樓申覆核遭拒
去年219公僕疑濫用病假 擦傷休15月 議員提修例引嚴謹審核 楊何蓓茵：實際濫用者「很少」
去年219公僕疑濫用病假 擦傷休15月 議員提修例引嚴謹審核 楊何蓓茵：實際濫用者「很少」
加機場離境稅通過 姚柏良批違吸客政策
加機場離境稅通過 姚柏良批違吸客政策
依托咪酯6類似物倡納管制
依托咪酯6類似物倡納管制
稱搶單制佔比小 Keeta：增安全教學 送遞員指機制釀意外 關注者促取消
稱搶單制佔比小 Keeta：增安全教學 送遞員指機制釀意外 關注者促取消
平台工保障方案年內推 孫玉菡：不宜一律視僱員
平台工保障方案年內推 孫玉菡：不宜一律視僱員
Booking.com推「散策」地圖 石硤尾上環西貢3路線
Booking.com推「散策」地圖 石硤尾上環西貢3路線
屯公水管27小時修復 水署：早前測漏無異常
屯公水管27小時修復 水署：早前測漏無異常
超聲波檢測胃造口 東院喉管零脫落
超聲波檢測胃造口 東院喉管零脫落
欖隧周六收回 凌晨3時封 5時重開 只用易通行
欖隧周六收回 凌晨3時封 5時重開 只用易通行
疑遭母兩任男友非禮 事主稱憂妹安危舉報
疑遭母兩任男友非禮 事主稱憂妹安危舉報
專家：以精神病免針罕見 13人「病徵」欄空白 簽紙缺客觀證據
專家：以精神病免針罕見 13人「病徵」欄空白 簽紙缺客觀證據
新冠併發腦炎 1歲童危殆
新冠併發腦炎 1歲童危殆
孟裔父母涉殺嬰 學者法醫皆稱傷勢需極大力 幼兄難致
孟裔父母涉殺嬰 學者法醫皆稱傷勢需極大力 幼兄難致
【Emily】議員問會否發牌管「打小人」 質疑迷信擾民 副局話係商業活動
【Emily】議員問會否發牌管「打小人」 質疑迷信擾民 副局話係商業活動
【Emily】熱帶氣旋名布里海星天馬 取代杜蘇芮蘇拉海葵
【Emily】熱帶氣旋名布里海星天馬 取代杜蘇芮蘇拉海葵
【Emily】出席國際調解院儀式 王毅今抵港 行程密
【Emily】出席國際調解院儀式 王毅今抵港 行程密
【Emily】林順潮：辭希瑪無關選舉 批「太空油」名「太浪漫」
【Emily】林順潮：辭希瑪無關選舉 批「太空油」名「太浪漫」
【Emily】港生內地實習計劃 料今年累計萬人參與
【Emily】港生內地實習計劃 料今年累計萬人參與
【Emily】多個避風塘聯合滅火救援操練
【Emily】多個避風塘聯合滅火救援操練