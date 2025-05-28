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港聞

港聞二

中煤香港經理索賄罪成 還押候判

【明報專訊】中煤能源香港有限公司（下稱中煤香港）時任副總經理涉於2018年向合作伙伴索賄約300萬元，助對方以最有利條款解決物業發展項目中的爭議，早前被控一項代理人索取利益罪，昨於東區裁判法院被裁定罪成，須還押至6月10日判刑，以待索取其背景報告。裁判官屈麗雯指案情嚴重，無論被告最終是否有收取賄款，代理人關係中的誠信已被破壞，被告或會被判監。

代表中煤 助爭議方擺平糾紛

官斥破壞誠信 或會判監

被告王文寧（64歲）為中煤香港時任副總經理。控方開案陳辭稱，中煤香港為中國中煤能源集團有限公司（下稱中煤集團）的子公司。中煤集團與高豪企業有限公司（下稱高豪）之間有爭議，即中煤香港擬收回中煤集團與高豪於1994年共同投資的物業發展項目中的部分資金，但沒達成協議。

被告負責處理爭議，他於2018年10月8日對高豪董事周台婷說，他需金錢來支付一宗山西洗煤場意外的賠償金，問周可否借他200萬至300萬元。作為交換條件，被告會以對高豪最有利的條件解決項目爭議。

裁判官在裁決時稱，被告代表中煤香港及中煤集團與高豪溝通，處理與高豪之間的爭議，因此中煤香港也是爭議中的利害關係方，被告的犯案行為卻違反他作為中煤香港代理人的誠信。裁判官又稱，無論被告是否有收取賄款，其行為已破壞代理人關係中的誠信，損害雙方信任。

求情稱沒意圖謀私 官：未見悔意

裁判官表示，沒證據顯示被告曾獲上司許可去游說周台婷向他提供款項，雖然上司沒限制被告用任何方法去解決公司之間的糾紛，但曾要求他處理事情時須公私分明，故裁定被告罪成。

辯方求情稱，被告沒意圖以權謀私或違反誠信。裁判官聽罷，稱被告經審訊後被裁定罪成，難以相信他有悔意，但會先為他索取報告再判刑。

【案件編號：ESCC 566/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 代理人索取利益罪 中煤能源

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