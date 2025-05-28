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港聞二

免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案昨區院續審。女學生M供稱，2022年9月初跟父母和胞姊向蔡問診並獲發「免針紙」，一家四口4日後同被捕。M憶述，警方上門拘捕時她正在洗澡，她被捕後曾「喊出嚟」，錄口供期間情緒亦「好激動」。另外，患蕁麻疹的特殊學校女教師N曾獲蔡發「免針紙」，她稱對止痛藥和退燒藥等多種藥物過敏，因此恐懼接種新冠疫苗。

稱與家人共識不打針

控方早前稱會傳召獲蔡淑梅發「免針紙」的病人舉證。其中案發時修讀職專文憑的M供稱，和父母及胞姊一家四口曾達共識，決意不接種新冠疫苗，至2022年9月2日晚上，父母先到蔡淑梅的診所外通宵排隊應診，她和胞姊則在翌晨到診所會合父母。

就應診過程，M憶述和胞姊甫進入診症室，蔡淑梅便問她們「係咪唔想打針」，當時她向蔡指出自己免疫系統「唔好」，胞姊亦有提及其身體狀况，之後兩人便離開診症室。

M又提及，同月7日，警察上門拘捕她和身在屋內的父親和胞姊，其母亦於同日被捕。M說，一家人翌日獲釋後，仍要到警署報到，後來她獲通知不會被起訴，但也未能鬆一口氣，因她同時獲告知「要上法庭」。

另外，控方應辯方要求傳召曾跟警方錄口供的N作供。N在辯方盤問下稱患蕁麻疹，服食多種藥物後身體都會腫脹或有呼吸困難，擔心自己無法承受接種疫苗的風險，終在2022年8月底向蔡淑梅問診。

求醫女教師稱藥物過敏

表明「好驚」打新冠疫苗

N憶述，當時她向蔡淑梅提及患蕁麻疹的狀况，亦向蔡表明「好驚」接種新冠疫苗，擔心打針後身體有過敏反應及副作用，問診過程約10分鐘結束，最終她獲發「免針紙」。

控方覆問時關注，N有否清楚向蔡淑梅表達對接種新冠疫苗的恐懼，N強調有向蔡清楚指出，自身經歷「唔容許我去試一種我完全唔知乜嘢嚟嘅藥物」。控方再問，N有否因害怕接種疫苗而失眠和「食唔安坐唔樂」，N說：「除咗呢一支針，『安心出行』都係一樣好困擾嘅嘢，對於市民嚟講。」審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕區域法院 西醫 不誠實取用電腦罪 新冠疫苗 免針紙

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