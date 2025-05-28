7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年

首被告李仲文（29歲）承認兩項販毒罪，另承認一項串謀販毒，涉及逾502公斤可卡因，被判監22年8個月。次被告陸宇軒（23歲）則承認一項販毒罪及一項串謀販毒罪，涉及逾35公斤可卡因，被判入獄20年8個月。

根據案情，2021年4月2日警方就李仲文租住的火炭協力工業大廈某單位展開掃毒行動，下午近2時，李離開單位並推着載有5個紙箱的手推車。李其後遭截停拘捕，該些紙箱被搜出共150磚危險藥物，單位內則另有450磚危險藥物、一堆空的尼龍袋、電子磅、膠帶等。

調查過程中，警方發現同年3月31日，李曾將兩個紙箱送到沙田花園城，陸宇軒用手推車運送到3樓，他為其中一單位的租客。4月3日清晨，陸在花園城附近被截停，單位被搜出42磚危險藥物。陸警誡下稱自己收錢替其他人接收和運送可卡因。

李在錄影會面中進一步透露，事發前6個月，「師傅」告知其職責為解封和再封危險藥物，他按指示租用工業大廈單位儲存毒品。他曾將毒品送到沙田和上水，對方承諾會給予5萬元報酬，但錢尚未到手。陸則稱他某日在酒吧結識男子「CJ」，對方其後稱每協助販運一包可卡因可獲2000元報酬，陸估計半年可賺100萬元。

【案件編號：HCCC 338/24】