海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則

研訊主任昨先傳召海事處前總驗船督察歐陽俊德作供，他1980年加入海事處，任職驗船督察，一直晉升至總驗船督察，2009年退休。

歐陽俊德1996年為南丫四號做新船檢驗，他確認當時的檢驗清單提到，檢驗船殼及艙壁由海事處負責，船體內部水密測試由認可的中國船級社檢驗。

總驗船督察：

倘不覺需水密門，可不記錄

代表港燈的律師提出，若財利船廠沒打算建造水密門，便不會要求海事處檢驗水密門；歐陽俊德表示同意，稱「佢冇咁嘅 intention（意圖）要有個水密門，就梗係唔會安排驗」，假如驗船督察看到艙壁有通道口，又認為該處應加裝水密門，便可記錄為須檢驗項目，供同事日後跟進；但如果同事不知道或看不到有此需要，「佢就可以唔寫」。

高級驗船督察：

冇參考情况下，唔會懷疑

海事處前高級驗船督察王文偉則供稱，他1996年加入海事處，2020年退休。王1999年為南丫四號驗船。研訊主控問及驗船情况，稱假如船艙內有一個洞口，其闊度足以讓人通過，驗船督察會否因此起疑。王表示「成隻船有好多窿」、「有個通道、有空間畀你檢驗維修，冇參考情况下，唔會有咩懷疑」。

海難死者家屬的大律師提出，由於1999年檢驗屬於「四年檢」，王理應要檢驗艙壁厚度，事前需要閱讀「圖則外板展開圖」，質疑王為何看過圖則後仍沒察覺南丫四號船艙內缺少一道水密門。王稱，他記不起當時情况，自己不會在驗船時將圖則帶在身上，加上一天內需檢驗多艘船，不可能仔細比對圖則與船。

海事處的大律師則稱，當時南丫四號船齡約為3年，根據相關指引，船齡達8年以上才需檢查艙壁厚度。海事處一方遂稱，當時王理應毋須檢查艙壁厚度，亦理應毋須事先閱讀圖則；王表示同意。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）