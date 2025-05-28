海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死，死因研訊昨日踏入第16日。南丫四號1996及1999年分別獲海事處派員做新船檢驗及四年檢。當中一名有份驗船的海事處前高級驗船督察，昨遭家屬一方質疑他看過圖則卻沒察覺南丫四號少了一道水密門；該前高級驗船督察起初稱「唔記得」當時情况，後經海事處一方澄清指南丫四號當時船齡未足以需為檢查艙壁厚度而閱讀圖則，他遂改口及同意他沒看過圖則。
研訊主任昨先傳召海事處前總驗船督察歐陽俊德作供，他1980年加入海事處，任職驗船督察，一直晉升至總驗船督察，2009年退休。
歐陽俊德1996年為南丫四號做新船檢驗，他確認當時的檢驗清單提到，檢驗船殼及艙壁由海事處負責，船體內部水密測試由認可的中國船級社檢驗。
總驗船督察：
倘不覺需水密門，可不記錄
代表港燈的律師提出，若財利船廠沒打算建造水密門，便不會要求海事處檢驗水密門；歐陽俊德表示同意，稱「佢冇咁嘅 intention（意圖）要有個水密門，就梗係唔會安排驗」，假如驗船督察看到艙壁有通道口，又認為該處應加裝水密門，便可記錄為須檢驗項目，供同事日後跟進；但如果同事不知道或看不到有此需要，「佢就可以唔寫」。
高級驗船督察：
冇參考情况下，唔會懷疑
海事處前高級驗船督察王文偉則供稱，他1996年加入海事處，2020年退休。王1999年為南丫四號驗船。研訊主控問及驗船情况，稱假如船艙內有一個洞口，其闊度足以讓人通過，驗船督察會否因此起疑。王表示「成隻船有好多窿」、「有個通道、有空間畀你檢驗維修，冇參考情况下，唔會有咩懷疑」。
海難死者家屬的大律師提出，由於1999年檢驗屬於「四年檢」，王理應要檢驗艙壁厚度，事前需要閱讀「圖則外板展開圖」，質疑王為何看過圖則後仍沒察覺南丫四號船艙內缺少一道水密門。王稱，他記不起當時情况，自己不會在驗船時將圖則帶在身上，加上一天內需檢驗多艘船，不可能仔細比對圖則與船。
海事處的大律師則稱，當時南丫四號船齡約為3年，根據相關指引，船齡達8年以上才需檢查艙壁厚度。海事處一方遂稱，當時王理應毋須檢查艙壁厚度，亦理應毋須事先閱讀圖則；王表示同意。
【案件編號：CCDI 1075-1113/12】