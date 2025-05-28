三級火入夜未止 430人厦村灌救

厦村一個物流中心倉庫昨午12時40分起火，濃煙冲天，警方接獲多人報案。火警下午1時33分升為三級。一名53歲黃姓倉庫職員背及頸二級燒傷，一名消防員懷疑吸入濃煙不適，分別送院，情况穩定。

消防處分區指揮官（新界西）黃宇輝指出，火場涉及5個貨倉，主要儲存電器、衣物、雜物，部分貨倉已倒塌。消防出動6條喉、6隊煙帽隊灌救，又派出無人機、滅火機械人、煙火特遣隊、危害物質專隊及災難應變救援隊到場，至昨晚7時許共調派94部消防車、9部救護車，並出動430名消防及救護人員。黃又說，消防要鋪設超過300米輸水喉，加上火場面積達200×200米，均增加救火難度。受火警影響，厦村路介乎厦村迴旋處及田下路一帶路段需封閉。

附近一間物流公司的主管李先生說，事發時見到有煙冒出，便與約20名同事疏散，起火地點與其公司相隔一條馬路，「啲煙吹唔到我」，故疏散情况不算混亂，但間中聽到幾下爆炸聲。另一名在附近上班的職員稱，當時公司突然停電，走出來見到很多煙，發現後方一間不屬其公司的倉庫起火，約30名同事遂一起疏散。