回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息

記協上周三（21日）召開記者會表示，稅局前年起複查至少8個新聞平台及20名新聞工作者或其家人的稅務，有受查者被要求繳交不屬本人商業登記證的稅項、有機構遭審查公司未成立年份的利得稅，其中鄭嘉如稱稅局估算其個人全年收入與實際相差40萬元。

記協：說法「未審先判」

李家超昨稱，根據香港法例，所有納稅人都要正確報稅、準時交稅，逃稅可被依法起訴，「無人有特權犯法，無人有特權逃稅，亦無人有特權不被評稅」。李續稱，「真正的專業團體應該是提升行業水平，對於有犯法行為的成員應予以譴責，要求改正，不應姑息養奸，助長犯法行為」，並指「專業行業團體也好，非專業行業團體也好，假扮專業行業團體也好，姑息助長成員犯法逃稅，嘗試向政府施壓，只會自曝其醜」。

鄭嘉如其後回應稱，記協質疑稅局的「程序正當性」，特首卻將面對審核的納稅人標籤為「逃稅」、「犯法」，形容李的說法「完美印證記協指出對納稅人未審先判和先罰的情况確實存在」。