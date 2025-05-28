回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息

【明報專訊】香港記者協會早前稱有傳媒及新聞工作者以至家屬遭不合理評稅，特首李家超昨被問到稅務局行動涉否「針對」獨立媒體時表示，稅局是「依法查稅、評稅」，並形容「真正的專業團體」不應「姑息養奸，助長犯法行為」，否則只會「自曝其醜」。記協主席鄭嘉如質疑，李家超說法屬「未審先判」。
記協上周三（21日）召開記者會表示，稅局前年起複查至少8個新聞平台及20名新聞工作者或其家人的稅務，有受查者被要求繳交不屬本人商業登記證的稅項、有機構遭審查公司未成立年份的利得稅，其中鄭嘉如稱稅局估算其個人全年收入與實際相差40萬元。
記協：說法「未審先判」
李家超昨稱，根據香港法例，所有納稅人都要正確報稅、準時交稅，逃稅可被依法起訴，「無人有特權犯法，無人有特權逃稅，亦無人有特權不被評稅」。李續稱，「真正的專業團體應該是提升行業水平，對於有犯法行為的成員應予以譴責，要求改正，不應姑息養奸，助長犯法行為」，並指「專業行業團體也好，非專業行業團體也好，假扮專業行業團體也好，姑息助長成員犯法逃稅，嘗試向政府施壓，只會自曝其醜」。
鄭嘉如其後回應稱，記協質疑稅局的「程序正當性」，特首卻將面對審核的納稅人標籤為「逃稅」、「犯法」，形容李的說法「完美印證記協指出對納稅人未審先判和先罰的情况確實存在」。