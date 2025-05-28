嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕

昨晨6時許，北角英皇道153號一單位32歲何姓女住戶報案稱，其9個月大女兒被困大人牀與嬰兒牀之間縫隙，不省人事。女嬰昏迷送往律敦治醫院，搶救不治，死因待驗屍確定。女嬰母親其後被扣查，案件由東區警區重案組跟進。據悉，母親案發前一晚餵奶後將女嬰放落大人牀，清晨發現女嬰困於兩牀之間。

港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強估計，今次事件源於兩張牀距離太近，令嬰兒頭部有可能卡在兩牀縫隙之間，建議除非兩張牀之間完全沒縫隙，否則家長不要將兩者拍得太近。

醫生：9個月已爬得快，要小心

葉指出，一般嬰兒四五個月大已懂翻身，6個月大最易第一次撼親頭，9個月大已可爬得很快，因此家長要特別小心，避免將嬰兒獨自放大人牀或沙發，如有需要，亦要在地下加軟墊，減低嬰兒墮地時高度差距之餘，可作緩衝。葉續說，嬰兒最好放在嬰兒牀，並要安裝夠高安全欄，否則嬰兒有可能攀過安全欄跌落地。

根據衛生署家庭健康服務網頁，仰臥（背部貼牀）是最安全的嬰兒睡姿；為兼顧嬰兒安全和方便照顧，一歲前的嬰兒應獨自睡在家長牀邊的嬰兒牀，嬰兒牀上不應有雜物，牀褥與牀欄之間不應有空隙，牀欄欄柱間的距離要少於6厘米。