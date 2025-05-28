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警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」

【明報專訊】警務處長周一鳴本月9日向高級警司及以上職級人員公布《策略方針2025-2027》，稱期望透過是次策略周期，簡化工作流程及減省文書工作，落實4項策略方針，包括維護國家安全、善用科技以應付數碼時代的警政需求。

警隊刊物《警聲》今日出版最新一期，提到4項策略方針，首項是維護國安。國安處長江學禮在簡介會表示，國安是警隊上下共同職責，加上《港區國安法》與《維護國家安全條例》兼容互補，完善執法機制並賦予警隊更大權責，警隊必須有一致領會和共同協作，持續強化維護國安的敏感度與能力，實踐「維護國安人人有責」。

擬推資訊科技藍圖 全面整合公關

第二項是「善用科技以應付數碼時代的警政需求」，時任監管處長、現任行動處長呂錦豪稱，警隊將制訂資訊科技藍圖和數據策略，以加強系統兼容為目標，提升行動效能與資源運用。他鼓勵各單位指揮官檢視如何重整工序和精簡流程，落實數碼方案。

至於「與社群共同推動警政」，時任行動處長、現任刑事及保安處長陳東稱，警隊將全方位整合公關工作，提醒單位之間需協調公關項目，確保信息傳遞達到最佳效果，同時深化持份者關係並拓展接觸新社群。

「裝備警隊以迎接新的挑戰」方面，人事及訓練處長蔡展鵬稱，警隊將檢討及優化單位架構，所有警員尤其督導人員要以積極求變態度應對挑戰。他強調即使在財政緊縮環境下，警隊仍將維持培訓交流與國際互訪，並與內地及海外執法機構保持聯繫，維持本港警隊的國際地位。他又說，誠信與專業能力一如既往是警隊核心價值，全體人員須恪守，警隊亦將強化團隊精神，建構尊重與關懷文化。

相關字詞﹕警務處 數碼警政 國家安全 警聲

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