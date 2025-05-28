今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程

被問外勞影響 勞福局：正檢討政策

何啟明提到，僱員再培訓局上月起已優先安排「後50」人士預約使用培訓顧問諮詢服務，今年第二季也推出專設的就業掛鈎新課程，包括飲食及兒童住宿照顧行業。

何說，勞工處今年將舉辦約60場中高齡人士招聘會，較去年多一倍，鑑於中高齡者多想找較短時間的工作或「炒散」，上述專門課程均屬較短期工作。他希望藉此協助中高齡者重投職場，「煥發他們的第二春」。

勞工處明年首季將對「再就業津貼試行計劃」中期檢討，並一併檢討中高齡就業計劃，評估計劃成效並探討改良措施。推廣長者友善僱傭措施方面，處方將持續舉辦宣傳活動，包括推動《好僱主約章》。

回顧近3個月公布的數據，50至59歲及年滿60歲者失業率分別由3.1%及2.4%升至3.5%及2.8%，勞工界關注外勞政策或令基層尤其中高齡者就業困難。何啟明稱，香港人口高齡化，需要不同方法補充勞動力，外勞是方法之一，當局正檢討整體外勞政策，強調僱主聘用外勞須按照當局要求，確保本地就業優先。