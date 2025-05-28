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今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程

【明報專訊】政府昨日公布30項措施推動銀髮經濟，其中4項對應「釋放銀色生產動力」，推動長者就業，包括推動「後50」人士接受培訓及就業、舉辦多一倍的中高齡人士招聘會等。被問到輸入外勞對中高齡人士就業影響，副勞福局長何啟明稱正檢討整體外勞政策，強調僱主聘用外勞須按照當局要求，確保本地就業優先。

被問外勞影響 勞福局：正檢討政策

何啟明提到，僱員再培訓局上月起已優先安排「後50」人士預約使用培訓顧問諮詢服務，今年第二季也推出專設的就業掛鈎新課程，包括飲食及兒童住宿照顧行業。

何說，勞工處今年將舉辦約60場中高齡人士招聘會，較去年多一倍，鑑於中高齡者多想找較短時間的工作或「炒散」，上述專門課程均屬較短期工作。他希望藉此協助中高齡者重投職場，「煥發他們的第二春」。

勞工處明年首季將對「再就業津貼試行計劃」中期檢討，並一併檢討中高齡就業計劃，評估計劃成效並探討改良措施。推廣長者友善僱傭措施方面，處方將持續舉辦宣傳活動，包括推動《好僱主約章》。

回顧近3個月公布的數據，50至59歲及年滿60歲者失業率分別由3.1%及2.4%升至3.5%及2.8%，勞工界關注外勞政策或令基層尤其中高齡者就業困難。何啟明稱，香港人口高齡化，需要不同方法補充勞動力，外勞是方法之一，當局正檢討整體外勞政策，強調僱主聘用外勞須按照當局要求，確保本地就業優先。

相關字詞﹕失業率 就業 中高齡 銀髮經濟 促進銀髮經濟工作組

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