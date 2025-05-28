谷年金跨境保險 保監局洽內企來港

「HKMC退休3寶」加強推廣

按揭證券公司等將加強推廣「HKMC退休3寶」，即安老按揭計劃、保單逆按計劃及香港年金計劃，讓市民掌握產品特色，另會繼續與保險業合作，擴大本港年金計劃銷售網絡。

副財庫局長陳浩濂稱，香港年金公司計劃今年內增加指定持牌保險中介人至逾150人，以擴大香港年金計劃銷售網絡；按揭證券公司透過再保險安排，協助保險業界管理長壽風險，促進推出更多終身年金產品，帶動市場發展。

長者防騙方面，零售銀行因應金管局指引，今年第二季將陸續推出「智安存」及「預設不開通網上銀行平台」措施。另外，金管局去年底向銀行發通告，要求銀行今年6月前實施有關防範、偵測及制止授權支付詐騙的措施，包括設立具備識別高風險情况或詐騙風險指標的動態監察系統，及盡快向客戶發警示。

銀公第四季推指引 提升長者銀行體驗

另外，金管局正與香港銀行公會合作，今年第四季將推出業界指引，就「長者友善銀行服務」提出原則及建議，包括提升長者使用銀行服務的體驗，及推廣金融知識和數碼共融。

香港銀行公會主席禤惠儀表示，正與會員銀行、監管機構和相關部門探討，如何支持及配合加強推廣銀色財務及保障，她期望今年內制訂指引。