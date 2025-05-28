谷年金跨境保險 保監局洽內企來港

【明報專訊】政府昨日公布促進銀髮經濟措施，在「推廣銀色財務及保障安排」方面，財經事務及庫務局將朝加強長者理財、退休規劃的宣傳和產品，以及長者防騙兩個方向推出7項措施，包括鼓勵保險集團開發更多跨境養老保險產品，其中保監局正與一家在內地具備結合保險及安老服務經驗的大型保險集團洽談，鼓勵對方落戶本港。
「HKMC退休3寶」加強推廣
按揭證券公司等將加強推廣「HKMC退休3寶」，即安老按揭計劃、保單逆按計劃及香港年金計劃，讓市民掌握產品特色，另會繼續與保險業合作，擴大本港年金計劃銷售網絡。
副財庫局長陳浩濂稱，香港年金公司計劃今年內增加指定持牌保險中介人至逾150人，以擴大香港年金計劃銷售網絡；按揭證券公司透過再保險安排，協助保險業界管理長壽風險，促進推出更多終身年金產品，帶動市場發展。
長者防騙方面，零售銀行因應金管局指引，今年第二季將陸續推出「智安存」及「預設不開通網上銀行平台」措施。另外，金管局去年底向銀行發通告，要求銀行今年6月前實施有關防範、偵測及制止授權支付詐騙的措施，包括設立具備識別高風險情况或詐騙風險指標的動態監察系統，及盡快向客戶發警示。
銀公第四季推指引 提升長者銀行體驗
另外，金管局正與香港銀行公會合作，今年第四季將推出業界指引，就「長者友善銀行服務」提出原則及建議，包括提升長者使用銀行服務的體驗，及推廣金融知識和數碼共融。
香港銀行公會主席禤惠儀表示，正與會員銀行、監管機構和相關部門探討，如何支持及配合加強推廣銀色財務及保障，她期望今年內制訂指引。