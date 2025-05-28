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銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果

【明報專訊】去年《施政報告》提出成立「促進銀髮經濟工作組」，工作組昨日公布5個範疇30項措施，當中11項關乎促進「銀色消費」，包括提供食肆長者折扣優惠、推動零售界開發銀髮產品和服務，另有措施提及促進樂齡科技商品化等。副政務司長卓永興稱，措施涉及的業界及團體眾多，難以定下關鍵績效指標（KPI）。有學者認為措施零散欠方向，未提具體計劃、階段性指標、預計成果，建議短期內做研究掌握不同組群長者的需要，以助商界判斷應提供什麼產品或服務。

本港預料2043年每3人就有多於1人是長者。工作組組長卓永興昨日率領跨局公布30項發展銀髮經濟措施（見表），涵蓋五大範疇，其中11項關乎促進銀色消費、7項涉推廣銀色財務及保障安排，發展銀色產業、推廣銀色品質保證及釋放銀色生產動力各佔4項（見另稿）。

展覽加銀髮元素 舉例長者免費入場

「促進銀色消費」措施由商經局牽頭，當中包括在展覽加重銀髮經濟元素、例如長者免費入場安排；明年首季舉行銀髮經濟專題展覽；聯同零售及飲食業推出長者優惠；支援商界推廣照護食等。其中今年第三季將與飲食業合作推出「老友記·食好啲」活動，提供長者餐飲折扣優惠、更健康和易咀嚼菜式，政府預計有超過100間食肆響應。

卓永興表示，工作組過去半年審視多項建議，並與業界及持份者協商，深入探討後提出30項措施，形容措施「豐富實在」，由多個政策局聯同不同界別機構推動。被問如何量度措施成效，他稱要定下關鍵績效指標，前提是政府投入有一定影響、可以影響到結果，惟是次措施涉及不同業界和團體，故難定下硬指標或訂立希望得到的經濟效益。

卓說根據政府經濟顧問辦公室估算，2024年本港年滿60歲長者的消費開支約3420億元，佔本地生產總值11%，估計2034年會增至4960億元，「這是我們推行措施前的估算」，如每年有5%增長，已是很可觀數字。他稱當局會恆常監察措施進度，與各機構檢視數據，如資源容許，會積極考慮就某些措施進行調查或統計。

「銀髮很多元」 學者倡先做研究了解需要

嶺大亞太老年學研究中心總監陳澤群認為，措施似是將現有服務或項目撮要出來，無提及具體計劃、階段性指標以至預計成果，難以視為銀髮經濟發展的指標政策，更感覺當局只是將長者視為消費者，「只可以說純粹是很簡單的經濟政策」。

陳澤群說，「銀髮很多元」，長者有不同群組，經濟能力、身體狀况、需要各不同，銀髮市場提供的服務或產品對他們而言不止於消費，更可預防疾病、保持活躍生活等，今次措施明顯不足以顧及其需要。陳建議當局多參考其他地方政策及經驗，並在短期內做研究，掌握不同群組長者的情况，協助商界了解應提供何種產品或服務，「銀髮經濟發展潛力很大，如果我們有具體計劃、明確方向、長遠目標、符合長者需要的政策，對我們發展經濟大有幫助；但如果仍然是很零散、無方向、無目標，就是浪費社會時間」。

「北上較划算」 李兆波倡邀昔日歌星開騷

經濟學家李兆波認為30項措施「有比沒有好」，但難期望會帶來很大效果，目前經濟環境不好，長者花費會較謹慎，加上北上消費較划算，縱然香港商戶提供折扣，也未必能吸引他們留港消費。李說，香港營商成本高，政府應考慮為參與推動銀髮經濟的商戶提供稅務優惠等獎勵。李又提到措施似未涵蓋文娛範疇，認為邀請昔日紅極一時的歌手舉辦演唱會等，能吸引銀髮族消費。

廠商會歡迎措施，會長盧金榮認為銀髮經濟是蘊藏龐大潛力與創新空間的新興經濟領域，發展銀髮經濟不僅可紓緩公共財政壓力，更能開拓新的產業增長點。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕卓永興 銀髮經濟 促進銀髮經濟工作組

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