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探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛

【明報專訊】港產大熊貓龍鳳胎「加加」和「得得」昨起正式「搬過隔籬屋」，入住海洋公園「大熊貓之旅」展區的高地區域，與媽媽「盈盈」一同與公眾見面，市民毋須再隔着玻璃探望龍鳳胎。海洋公園主席龐建貽稱，加加及得得已經9個月大，體重逾21公斤，館內的高地區域地形變化多，有大石、山坡及大樹等配置。展館今起開放時間為上午10時至下午4時半，公眾可直接在展館外排隊，毋須再預先領取「時間票」。

本報記者昨午1時半進入「大熊貓之旅」，可見兩姊弟在高地區域不停走動，適應新環境，當中較好動的細佬得得不斷嘗試爬上樹頂，媽媽盈盈一度在樹下守護兒子；身手靈活的得得順利登頂後，隨即依附在樹幹及樹枝上「回氣」。家姐加加則四處探索，一時跟隨媽媽在木架上休息，一時攀爬石頭，又一度嘗試爬上細佬登頂的大樹下的木架，惟失敗而回。

展「出生紀念狀」 入境處長蓋章

展館內增設3隻大熊貓的簡介，除了寫有加加及得得的出生日期（去年8月15日），以及介紹牠們的性格——加加「非常貪玩，喜愛與豐容物互動」、得得「非常貪玩，喜愛與護理員互動」；另介紹如何辨認牠們，提及得得「背上有動物安全食用色素製作的紫色記號」。

沿路走到爸爸「樂樂」居所前，可見龍鳳胎的「出生紀念狀」，列出龍鳳胎的出生日期、地點、性別、父母名字及住址等資訊，並蓋有入境處長郭俊峯的圖章。郭俊峯昨笑稱龍鳳胎「唔符合資格攞出世紙」，但會向牠們頒發一張出生紀念狀。

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