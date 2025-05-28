明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」

【明報專訊】一對港產大熊貓龍鳳胎家姐與細佬的正式名字揭盅，分別取名為「加加」和「得得」。海洋公園解釋，家姐「加加」有加油打氣之意，而且「加」字粵語及普通話均與「家」、「嘉」同音，寓意家國騰飛，人民幸福；細佬「得得」寓意香港「事事都得」，並與「德」同音，寓意熊貓具有中國人崇尚的美德。有內地遊客滿意新名，特別喜愛新名的寓意，但有港人稱會沿用「家姐」及「細佬」，「始終大家叫慣叫熟」。

有稱叫家姐細佬最親切

海洋公園主席龐建貽表示，「加加」和「得得」寓意良好，「加」有加油的意思，「我諗香港人好鍾意講香港加油」；「得得」有「香港人乜都得嘅」意思，形容兩個新名甚具本土味及為人熟悉。一對熊貓姊弟的英文名皆為普通話拼音「Jia Jia」和「De De」，龐解釋，其他來港熊貓包括「安安」、「佳佳」、「可可」的英文名均為普通話拼音，兩姊弟的英文名稱沿用普通話拼音。

遊客：新名蠻有意義

來自江蘇的竇先生昨與家人專程到海洋公園探望一對龍鳳胎，認為新名字「蠻有意義」，尤其欣賞得得「事事都得」的寓意，竇女士則特別喜愛加加有「人民幸福」的寓意。不過，有港人對新名字稍有保留，馬女士說護理員一向稱呼牠們家姐及細佬，而且最親切及「叫慣叫熟」，「改咩名都會叫番家姐同細佬」。陳女士則認為當局及園方多此一舉，應將比賽的開支及獎品投放到大熊貓保育工作。

是次命名比賽共收到逾3.57萬份命名建議，評審團主席為文體旅局長羅淑佩，成員包括中國大熊貓保護研究中心副主任大熊貓專家魏榮平，海洋公園主席龐建貽、動物及保育主管祝效忠，立法會議員霍啟剛及「女飛魚」何詩蓓。評審準則包括名字須有意義、富創意；能突顯龍鳳胎年輕、可愛及活潑的性格特質。比賽設一項最佳作品及8項優異作品（見表）。

羅淑佩致辭時說，自龍鳳胎出生以來，大眾分別以家姐及細佬作為兩姊弟暱稱，充分顯示大家對牠們的喜愛，翻閱建議名字時深深感受到外界對龍鳳胎寵愛有加，形容所有建議都滿載對龍鳳胎的祝福。

海園黃金周人流收入升四成

近年政府及海洋公園力推「熊貓經濟」，龐建貽稱承接復活節良好勢頭，五一黃金周亦取得好成績，人流升近四成，零售及總收入亦分別升逾四成。他提到，園方目前有逾500款產品，當中逾半售出產品與大熊貓有關，園方近期亦展開很多關於「Panda Friends」IP的推廣，強調園方會研究推出更多活動，例如與大熊貓深度互動等，吸引更多訪客。

上 / 下一篇新聞

BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
三級火入夜未止 430人厦村灌救
三級火入夜未止 430人厦村灌救
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民