熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」

有稱叫家姐細佬最親切

海洋公園主席龐建貽表示，「加加」和「得得」寓意良好，「加」有加油的意思，「我諗香港人好鍾意講香港加油」；「得得」有「香港人乜都得嘅」意思，形容兩個新名甚具本土味及為人熟悉。一對熊貓姊弟的英文名皆為普通話拼音「Jia Jia」和「De De」，龐解釋，其他來港熊貓包括「安安」、「佳佳」、「可可」的英文名均為普通話拼音，兩姊弟的英文名稱沿用普通話拼音。

遊客：新名蠻有意義

來自江蘇的竇先生昨與家人專程到海洋公園探望一對龍鳳胎，認為新名字「蠻有意義」，尤其欣賞得得「事事都得」的寓意，竇女士則特別喜愛加加有「人民幸福」的寓意。不過，有港人對新名字稍有保留，馬女士說護理員一向稱呼牠們家姐及細佬，而且最親切及「叫慣叫熟」，「改咩名都會叫番家姐同細佬」。陳女士則認為當局及園方多此一舉，應將比賽的開支及獎品投放到大熊貓保育工作。

是次命名比賽共收到逾3.57萬份命名建議，評審團主席為文體旅局長羅淑佩，成員包括中國大熊貓保護研究中心副主任大熊貓專家魏榮平，海洋公園主席龐建貽、動物及保育主管祝效忠，立法會議員霍啟剛及「女飛魚」何詩蓓。評審準則包括名字須有意義、富創意；能突顯龍鳳胎年輕、可愛及活潑的性格特質。比賽設一項最佳作品及8項優異作品（見表）。

羅淑佩致辭時說，自龍鳳胎出生以來，大眾分別以家姐及細佬作為兩姊弟暱稱，充分顯示大家對牠們的喜愛，翻閱建議名字時深深感受到外界對龍鳳胎寵愛有加，形容所有建議都滿載對龍鳳胎的祝福。

海園黃金周人流收入升四成

近年政府及海洋公園力推「熊貓經濟」，龐建貽稱承接復活節良好勢頭，五一黃金周亦取得好成績，人流升近四成，零售及總收入亦分別升逾四成。他提到，園方目前有逾500款產品，當中逾半售出產品與大熊貓有關，園方近期亦展開很多關於「Panda Friends」IP的推廣，強調園方會研究推出更多活動，例如與大熊貓深度互動等，吸引更多訪客。