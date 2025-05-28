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BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈

【明報專訊】啟德體育園自3月揭幕舉辦多場演唱會，繼英國殿堂級樂隊Coldplay為主場館打頭炮後，韓國女子天團BLACKPINK昨公布，今年7月展開的世界巡迴演唱會《DEADLINE》增設香港站，明年1月在啟德主場館演出兩場。有學者表示，近年台灣、新加坡等均銳意發展演唱會經濟，倘啟德體育園能持續吸引國際歌手開騷，必能打響口碑，惟港府長遠需設法吸引觀眾留港過夜，始能「旺丁又旺財」。

下月售票 未公布票價

睽違3年，BLACKPINK將於7月以大本營韓國首爾為首站，展開新一輪世巡。BLACKPINK昨在社交平台公布世巡的追加場次，暫擬到訪16個城市，其中香港站演唱會定於明年1月24及25日舉行，作為世巡的最後一站。

主辦方Live Nation公布，香港站將提早半年在下月13日公開售票，BLINK Membership、VISA信用卡持有人等則可在下月10至12日預先搶購門票，但未透露票價。

今次非BLACKPINK首次來港開騷，上一次世巡《BORN PINK》香港站選址亞博館，兩場演出有逾3萬觀眾人次；料明年移師啟德主場館後可吸引近10萬觀眾，翻逾兩倍。

經濟學者李兆波稱，國際級歌手來港開騷無疑能吸引海外旅客來港，帶動演唱會經濟，惟香港始終面臨周遭城市競爭，不能鬆懈，「如果下次澳門重金禮聘，可能他們（國際級歌手）就會揀去澳門」。

李倡提醒內地客或趕不及過關

李兆波又稱，啟德主場館揭幕後的幾場演唱會，確能吸引內地觀眾訪港，惟不少在完場後夤夜出境，未留港消費。他指出，過夜旅客的消費力並非即日客可比擬，促政府設法吸引內地觀眾過夜，包括提醒他們在演唱會散場後或會趕不及往羅湖管制站過關，而改道其他管制站「可能會好麻煩，或者要等好耐」，讓內地旅客考慮多留一晚。

BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa組成，曾在2019及2023年展開兩次世巡。據Billboard統計，2023年展開的世巡《BORN PINK》屬當年最賣座K-pop演唱會，售出約70.3萬張門票，票房收逾1.48億美元（約11.5億港元）。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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