【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎

數學科學獎第一次由日本學者奪得。喺日本橫濱出世嘅深谷賢治，舊年起成為中國清華大學丘成桐數學科學中心及北京雁棲湖應用數學研究院教授，佢喺辛幾何（symplectic geometry）領域嘅工作具開創性，特別係預見到如今被稱為「深谷範疇」嘅存在，該範疇由辛流形上嘅拉格朗日子流形組成。

天文學獎由加拿大多倫多大學教授暨理論天體物理研究所教授約翰．理察．邦德（John Richard Bond）與英國劍橋大學天體物理學教授喬治．艾夫斯塔希歐（George Efstathiou）共同奪得，佢哋對宇宙微波背景輻射漲落嘅研究，有助精確測定宇宙年齡、幾何結構同質能含量，而現代用於解釋實驗結果嘅數值程式，幾乎完全係基於二人嘅理論。

生命科學與醫學獎頒畀德國馬克斯普朗克生物化學研究所榮休所長暨科學會員沃爾夫岡．鮑邁斯特（Wolfgang Baumeister），佢開發同應用嘅冷凍電子斷層成像技術，可以呈現蛋白質、大分子複合物和細胞間隙等生物樣本喺自然細胞環境中嘅存在狀態。