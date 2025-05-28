灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣

港多國際賽 助海外了解中國龍舟

香港的龍舟主要有傳統龍舟和標準龍舟，傳統龍舟材質主要是坤甸木和香樟木，與廣府同根同源，形制除了長短外幾乎一致；標準龍舟則是上世紀80年代的產物，材質主要是玻璃纖維。張偉潮介紹，因為香港作為國際交流窗口，除了端午節的龍舟賽，還有不同的國際龍舟賽事，考慮到賽制公平公正，所以要統一參賽龍舟的規格，比如重量、大小等。

「也是通過香港這個平台，愈來愈多外國人也了解到中國龍舟。一個匈牙利朋友多次邀請我去他們國家交流，他說在他們國家10個人中就有4個會划龍舟。」張偉潮說，等忙完這陣子，希望接下來能有時間和機會繼續去香港交流。

嘆申遺因邁向消失 對前景悲觀

通過張偉潮的言語，不僅能感受到他不單了解兩地龍舟分別，而且他對龍舟的淵源歷史也如數家珍，然而就是這樣一位「人形龍舟百科」，卻對這種非遺文化的前景有着一種無力的悲觀，「為什麼這項技藝會被申遺呢？就是因為它已經走在消失的邊緣」。在張偉潮看來，目前所做的一切也只是減緩這項傳統文化的消失速度，即使他廣收徒弟，不斷吸納年輕血液；即使他擔任廣州市黃埔區龍舟文化傳承協會會長後，不斷組織行業內研討合作；即使他帶着非遺技藝走進學校，但從他猶豫的雙眸中可以看出，他對龍舟文化的未來仍感茫然。