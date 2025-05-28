明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺

【明報專訊】還有3天便是端午節，又到龍舟競賽時，廣州下沙村人張偉潮憑藉一手巧藝和熱誠，40歲未到便成為廣州市非物質文化遺產「龍舟龍頭、龍尾製作技藝」傳承人，其製作的龍頭曾划進北京冬奧開幕式。這位「最年輕龍頭專職創作者」，當年為「瘋狂的夢想」捨粉筆執刻刀；成名後面對如潮水湧來的訂單，仍堅持「一村一龍頭」以守住每條村的龍舟獨特文化；在「批量生產」還是「手工定製」之間，這位灣區匠人寧以時間換本心，只為手中龍頭不失「靈魂」。

明報記者 蔡宛均

兒時木屑刻龍舟 後遇同好拾舊藝

「我從沒『選擇』過龍舟，它本就是我生命的一部分。」張偉潮的轉行故事始於廣州黃埔水鄉的櫓聲與木屑。父親是下沙村的老木匠，家中堆滿邊角料，張偉潮小時候便跟朋友一起用這些「廢料」雕刻小龍舟，但隨着幼時好友各奔東西，他也近乎放棄了這技藝。2003年，才16歲的張偉潮因在網上遇到不少龍舟製作同好而重拾舊藝，「那時我的作品發出去後得到很多人認可，也是這份鼓勵讓我繼續走下去」。當時張偉潮的龍舟模型在龍舟圈裏已小有名氣，他笑稱「當時已經有人買我的作品，除了學費，其他費用都是我自己掙得」。

不顧家人質疑 接手封刀老匠訂單

2008年汽車修理專業畢業後，張偉潮從事汽修教職成為「張老師」，仍在閒暇時間繼續研究龍舟製作。人生轉折發生在2010年，廣州龍頭老匠人本就不多，隨着年歲漸長他們也相繼封刀，於是廣州市海珠區侖頭村的訂單落到初露鋒芒的張偉潮手上，他猶豫片刻便辭掉教職接下單子，「這既是命運的安排，也是我瘋狂的青春」。此前他從未製作過真正要「落水」的龍頭，但這次卻要在一個月內完成3個，他將自己關在家裏，把村民和家人的質疑也一併拒在門外，心思全放在龍頭上，「身邊的人都不支持我，但我相信我可以」。經此一役，業內前輩和廠商也都知道廣州有一位龍舟手藝人張偉潮的存在。

作品登冬奧 堅持製前了解村文化

成名給張偉潮帶來機遇，也帶來壓力。自2022年其作品登上北京冬奧會開幕式後，微信幾乎被訂單與邀約採訪淹沒，年年不例外。「現在有好幾家媒體想約我做專訪，手頭上有好幾個龍頭要發貨和修復，另有一些跟大學合作的研究課題，還有非遺傳承人的其他工作……」他滑動着滿屏未讀信息，手指上是因長期雕刻而長成的老繭，「我每次端午前後必瘦10斤，但訂單一般從前一年的端午後便要安排，一整年都排滿了，因為做一個龍頭最快也要半個月」。

對於媒體追訪，張偉潮認為宣傳這項傳統文化本是好事，但亦有感很多只為博眼球，帶來負面影響。「比如有媒體稱『能上獵德龍舟的都是身家過億』，這些言論都引起不必要衝突。」他時常告誡徒弟要守住初心，不要因外界追捧或否定而質疑這個行業的價值。

雖然目前收下數個徒弟，但張偉潮還是盡量親力親為，尤其是對於龍頭製作的前兩步——設計和打胚，「這是最需要時間沉澱的兩步，奠定整個龍頭的基調」。以往張偉潮都是堅持實地了解當地的傳統文化和禁忌，例如這個村敬奉什麼神明、神明的喜好等，然後將這些獨特文化與創作融合，打造出屬於該村獨一無二的龍頭。但隨着村裏代表逐漸由80、90後，甚至00後擔當，張偉潮也轉變了方式，「現在都是讓他們去聽村中長者講古或查閱資料後再來跟我溝通，雖然這樣我會比以前更累，但文化就這樣在你來我往中讓年輕一代傳承下來」。

「傳承」文化基因 「繼承」手藝衣缽

不過「傳承」與「繼承」對於張偉潮來說是兩碼事。「傳承的是文化基因，繼承的是手藝衣缽」，張偉潮一邊看着工作室的龍頭一邊說道，「我的孩子也會經常來這裏玩，我希望他傳承這個刻在廣府人骨子裏的文化DNA，但興趣才是點燃繼承的火星，我不會強求，而且我也收了好幾個徒弟」。目前他的工作室約有10人，有因網絡結緣，專門從河南追到廣州來學藝的，也有受近幾年龍舟文化影響而轉行的，還有剛高考完的小徒弟……都是對龍舟感興趣的年輕人。「我2019年就跟着師父了，工作室來來往往有很多人，但留下來的卻不多。因為龍頭的製作需要坐得住冷板櫈，我現在主要負責粗雕和細雕，一坐就是好幾天。」25歲的大徒弟韓永樂說道。

此外，張偉潮也跟小學和大學合作教授和研究龍舟文化，希望通過綿薄之力去點亮傳承的星星之火，但他稱創作已進入瓶頸期。他一方面身兼市、區、村級等諸多組織負責人身分，另一方面又要製作龍頭，既想讓龍舟文化「活」下去，又怕它變成沒有靈魂的工藝品。事實上冬奧後曾有廠商找張偉潮，想模仿「冰墩墩」（冬奧吉祥物）的商業模式將龍頭作為周邊商品去批量生產，但張偉潮拒絕了。「我怕它只是曇花一現，然後變成沒有靈魂的擺設。」他盯着櫃裏的龍頭和榮譽證書說道。

拒批量生產周邊商品 堅持定製載情懷

接下來張偉潮也會開發龍舟周邊商品，但仍堅持以較花時間的定製工作為主，「流水線生產的龍頭，連龍鬚彎折角度都一模一樣，但我們手工為龍頭刻下的每一刀都承載着人們的情懷和文化價值，這些是無法批量的」。

上 / 下一篇新聞

BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
三級火入夜未止 430人厦村灌救
三級火入夜未止 430人厦村灌救
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民