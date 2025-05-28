明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱

【明報專訊】膝關節炎為長者常見疾病，嚴重者需換骱。醫管局去年5月起針對膝關節炎病人提供中西醫協作治療，截至今年3月底服務280人，有舊患復發的資深羽毛球教練參與計劃後病情控制理想，可繼續教羽毛球。醫管局骨科統籌委員會主席尹耀宗表示，部分輕微或中期階段病人可透過非手術方法治療，希望提供更多治療選擇予病人。

膝骨關節炎治療屬目前6個中西醫協作計劃之一，去年5月首先於博愛醫院中西醫綜合門診開展，至本月已擴至5個聯網的指定服務點。年滿18歲及於專科門診獲診斷為膝骨關節炎的骨科病人可參與。截至今年3月底共280名病人參與治療，大部分是長者及女士，平均年齡68歲。

羽球教練針灸免服止痛藥 如常教波

尹耀宗稱，其中一名參與計劃的68歲羽毛球教練，她於2019年確診膝骨關節炎。他說患者治療數年以來，一直維持合理的膝功能水平，惟直至去年起感覺到膝痛較以往頻密，並轉介到中西醫協作計劃，進行針灸等治療。他稱病人至今不用處方長期止痛藥，亦毋須輪候膝關節置換手術，病情一直受控，可如常繼續教羽毛球。

計劃當中，中醫除提供針灸外，亦可拔罐、推拿等，西醫及物理治療師亦會按情况參與。尹耀宗表示，計劃不設名額，適合不同嚴重程度的病人，包括初期病發患者、接受物理治療但成效不理想，以及正在輪候換骱的病人。

尹耀宗表示，隨着人口老化，因膝骨關節炎而需接受治療的病人只會愈來愈多，輕微以至中期患者未必需要做手術，希望透過分層治療方法，讓嚴重患者優先接受手術。他指出，部分輪候置換膝關節的病人，參與中西醫協作後選擇退出輪候名冊，但數目並非很多。他強調計劃目標是提供多元治療選擇，會以病人為中心提供治療建議。

相關字詞﹕中西醫協作 中醫 膝關節炎

上 / 下一篇新聞

BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
三級火入夜未止 430人厦村灌救
三級火入夜未止 430人厦村灌救
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民