中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱

膝骨關節炎治療屬目前6個中西醫協作計劃之一，去年5月首先於博愛醫院中西醫綜合門診開展，至本月已擴至5個聯網的指定服務點。年滿18歲及於專科門診獲診斷為膝骨關節炎的骨科病人可參與。截至今年3月底共280名病人參與治療，大部分是長者及女士，平均年齡68歲。

羽球教練針灸免服止痛藥 如常教波

尹耀宗稱，其中一名參與計劃的68歲羽毛球教練，她於2019年確診膝骨關節炎。他說患者治療數年以來，一直維持合理的膝功能水平，惟直至去年起感覺到膝痛較以往頻密，並轉介到中西醫協作計劃，進行針灸等治療。他稱病人至今不用處方長期止痛藥，亦毋須輪候膝關節置換手術，病情一直受控，可如常繼續教羽毛球。

計劃當中，中醫除提供針灸外，亦可拔罐、推拿等，西醫及物理治療師亦會按情况參與。尹耀宗表示，計劃不設名額，適合不同嚴重程度的病人，包括初期病發患者、接受物理治療但成效不理想，以及正在輪候換骱的病人。

尹耀宗表示，隨着人口老化，因膝骨關節炎而需接受治療的病人只會愈來愈多，輕微以至中期患者未必需要做手術，希望透過分層治療方法，讓嚴重患者優先接受手術。他指出，部分輪候置換膝關節的病人，參與中西醫協作後選擇退出輪候名冊，但數目並非很多。他強調計劃目標是提供多元治療選擇，會以病人為中心提供治療建議。