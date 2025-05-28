明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人

【明報專訊】元朗區議會昨討論洪水橋／厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統走線規劃，多名區議員關注系統與車路共用路面情况、系統載客量及與現有或即將興建鐵路線連接。土拓署及運輸署代表稱，目前走線將在繁忙路段使用高架行車道，冀其餘路段在地面，以便利市民上落車；而途經的7個路口中，3處因車量不多而採用共用路口，並估算系統如採用「鉸接巴士」或無軌電車，載客量分別約117人及172人。

系統第一階段長約4.5公里，擬設7個車站，連接泥圍和洪水橋／厦村新發展區；有區議員關注系統能否接駁港深西部鐵路及興建中的屯馬線洪水橋站、路面優先權及收費事宜。

路權優先有助系統效率 暫未定案

運輸署高級工程師（元朗）文家豪稱，現時系統是否擁路面優先權尚未有定案，但適當優先權可提升系統運作效率，會預留彈性按日後需要設置，亦會與未來營運商磋商和檢視安排。

運輸署高級運輸主任／巴士發展（大嶼山）羅凱晴則稱，署方倡車外收費，是否使用現時輕鐵開放式收費或其他方式，當局持開放態度。至於轉乘現有公共交通會否有優惠，當局招標時亦考慮此因素，鼓勵投標者盡量提供適當轉乘優惠。

土拓署總工程師（西）何啟浩亦指，屯馬線、綠色智慧集體運輸系統及港深西部鐵路洪水橋站，分別為架空、地面和地底車站，屆時有自動行人電梯、隧道和天橋連接；至於1號線餘下路段、2號及3號線走線等，則待相關區域規劃完成才可審視。

上 / 下一篇新聞

BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
三級火入夜未止 430人厦村灌救
三級火入夜未止 430人厦村灌救
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民