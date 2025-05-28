何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年

3個公營房屋項目分別為房委會轄下東涌雋東邨5200個公屋單位及屯門滿田邨1000個公屋單位；以及房協曾發生塌天秤3死意外的觀塘安達臣道R2-2資助出售房屋項目，涉約1400伙。

房協研精簡招標 籌備盡快委聘新建商

房協昨回覆查詢時稱，為確保工程延續及將延遲的時間減至最少，會參考過去經驗，精簡招標程序盡快委聘新承建商，目前正全力籌備，大原則是考慮承建商往績、承接能力、財務狀况、工程報價及其他相關條件等，亦會考慮承建商過去事故紀錄。

何永賢表示，自安達臣道地盤發生塌天秤工業意外後，房委會當時已加強監督由精進承接項目。是次兩個房委會項目的主要大樓完成度高，尚餘下層商業設施等，但「接手始終就要承受上一手嘅風險」，下一個承建商需檢視整個地盤後才知道有何地方需執整，故交接需時。何稱，房委會正研究另覓承建商的安排，包括是否類似撤換保華建業採用的合約轉移方式 。

被問精進建築釘牌會否影響2026/27年度公屋綜合輪候時間降至4.5年的目標，何永賢承認精進釘牌對降低公屋輪候時間有壓力，過去一年精進地盤人手較其他房委會地盤少，有關地盤進度本已減慢，相信釘牌會對公屋輪候時間有0.1至0.2年影響。何強調，輪候時間降至4.5年仍是政府目標，形容「就好似同坐一條大船咁，有一個兄弟辛苦咗，第二啲兄弟大家扒快啲」，例如透過推進簡約公屋、打擊濫用公屋等，盡力追回時間。

李家超：敦促部門努力追回工程時間

李家超表示，精進建築涉及3宗工傷，涉事者被起訴，認為拒絕續牌明確說明政府對工地安全的重視及要求。他說房委會、勞工處、建築署等部門正積極處理後續工作，確保新承建商順利接手相關項目，將對工程進度影響減至最低，也會善用科技推動工地安全；又指任何工程延誤會製造壓力，令公屋項目完成面對挑戰，已敦促各部門努力追回工程時間，希望對公屋供應影響減至最小。