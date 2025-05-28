明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

何永賢：房會兩地盤竣工遲6至9個月 精進釘牌料增公屋輪候0.2年

【明報專訊】精進建築有限公司承建商註冊續牌申請早前被拒，現承建6工程項目，其中包括房委會及房協3個公營房屋項目共約7600伙。特首李家超昨出席行會前表示，已敦促各部門確保新承建商盡快順利接手工程，盡力追回工程時間，將影響減至最小。房屋局長何永賢昨接受本報訪問時稱，預計房委會兩個地盤竣工日期較原定遲6至9個月，會爭取2026年中至第三季竣工。何續稱，精進建築釘牌或對公屋輪候時間有0.1至0.2年影響。

3個公營房屋項目分別為房委會轄下東涌雋東邨5200個公屋單位及屯門滿田邨1000個公屋單位；以及房協曾發生塌天秤3死意外的觀塘安達臣道R2-2資助出售房屋項目，涉約1400伙。

房協研精簡招標 籌備盡快委聘新建商

房協昨回覆查詢時稱，為確保工程延續及將延遲的時間減至最少，會參考過去經驗，精簡招標程序盡快委聘新承建商，目前正全力籌備，大原則是考慮承建商往績、承接能力、財務狀况、工程報價及其他相關條件等，亦會考慮承建商過去事故紀錄。

何永賢表示，自安達臣道地盤發生塌天秤工業意外後，房委會當時已加強監督由精進承接項目。是次兩個房委會項目的主要大樓完成度高，尚餘下層商業設施等，但「接手始終就要承受上一手嘅風險」，下一個承建商需檢視整個地盤後才知道有何地方需執整，故交接需時。何稱，房委會正研究另覓承建商的安排，包括是否類似撤換保華建業採用的合約轉移方式 。

被問精進建築釘牌會否影響2026/27年度公屋綜合輪候時間降至4.5年的目標，何永賢承認精進釘牌對降低公屋輪候時間有壓力，過去一年精進地盤人手較其他房委會地盤少，有關地盤進度本已減慢，相信釘牌會對公屋輪候時間有0.1至0.2年影響。何強調，輪候時間降至4.5年仍是政府目標，形容「就好似同坐一條大船咁，有一個兄弟辛苦咗，第二啲兄弟大家扒快啲」，例如透過推進簡約公屋、打擊濫用公屋等，盡力追回時間。

李家超：敦促部門努力追回工程時間

李家超表示，精進建築涉及3宗工傷，涉事者被起訴，認為拒絕續牌明確說明政府對工地安全的重視及要求。他說房委會、勞工處、建築署等部門正積極處理後續工作，確保新承建商順利接手相關項目，將對工程進度影響減至最低，也會善用科技推動工地安全；又指任何工程延誤會製造壓力，令公屋項目完成面對挑戰，已敦促各部門努力追回工程時間，希望對公屋供應影響減至最小。

相關字詞﹕公屋輪候時間 公營房屋 房協 房委會 精進建築有限公司

上 / 下一篇新聞

BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
BLACKPINK降啟德 學者籲吸客過夜 巡演尾站明年1月兩場 李兆波：面對鄰地競爭不能鬆懈
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
熊貓姊弟命名「加加」「得得」 寓意「加油」「事事得」
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
探望不再隔玻璃 今排隊毋須攞飛
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
銀髮經濟30招 卓永興：難定KPI 11招促消費 學者指零散難有大效果
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
谷年金跨境保險 保監局洽內企來港
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
今年60場中高齡招聘會 為「後50」開就業新課程
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
樂齡產品設銀色Q嘜 擬明年下半年推
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
警隊推《策略方針》 「簡化工作流程維持國際互訪」
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
嬰放大人牀 母清晨發現困牀隙亡 卡嬰兒牀大人牀之間 婦涉疏忽被捕
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
回應記者被查稅 李家超：真正專業團體不應姑息
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
李家超批港鐵應變力不足 提4要求
三級火入夜未止 430人厦村灌救
三級火入夜未止 430人厦村灌救
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
海事處督察初稱忘驗船情况 後稱毋須看圖則
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
洪厦集運如用鉸接巴士或無軌電車 料載客117及172人
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
中西醫合治膝關節炎 輕中期可免換骱
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
7.5億元最大宗販可卡因 兩青年判囚逾20年
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
前中大學生會長煽投白票 申上訴終院被駁回
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
免針紙案 女生：入診室被問係咪唔想打針
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
中煤香港經理索賄罪成 還押候判
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
上海街過路男遭撞危殆 客貨車司機涉危駕被捕
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：廣州龍頭匠人 雕活龍舟靈魂 為「瘋狂夢想」捨教鞭 張偉潮守初心傳非遺
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
灣區熱搜：「人形龍舟百科」活躍港圈互切磋 港舟重競技標準 穗舟集血緣地緣
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
話你知：承載情誼文化 龍頭龍尾各地各風格
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】邵逸夫獎揭盅 日本學者首奪數學科學獎 加英教授研究助測宇宙年齡 同獲天文學獎
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】CY田二少獻計「粵車南下」 同倡允駛入大嶼山
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】「智慧環境」演示 議員睇智能機械狗揪污染源
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】西安辦港法律服務論壇 林定國AI作一帶一路藏頭詩
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民
【Emily】「控煙十招」收逾800意見書 有批污名化煙民