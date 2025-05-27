男警認酒駕 稱趕看跌倒女友盼免囚

指沒飲酒習慣 已參與戒酒輔導

被告繆益倫（34歲）於控罪書沒申報職業，案發於2024年10月11日的元朗公路近里程47.1（A）的路段。辯方求情稱，案發時居於屯門的被告獲邀與朋友在區內飲啤酒，突然收到通知稱女友於元朗家中洗手間跌倒，被告急於前往看望女友遂駕電單車出發，途中發生意外。

辯方又稱，被告為家中經濟支柱，月入約4萬元，有上進心持續進修，2018年取得工商管理學士學位。辯方說，被告沒飲酒習慣，平時只在社交場合飲酒，案發後已參與戒酒輔導計劃，本案對他造成很大困擾，希望法官從輕發落例如判罰款或社會服務令。

不適為由拒吹波 抽血超標近倍

案情稱，去年10月11日凌晨被告駕電單車沿元朗公路往上水方向行駛，其間發生意外。被告跌在地上，雙手手㬹及兩腳膝頭擦傷。現場有人報警，警員到場後，被告以身體不適為由數次拒絕接受呼氣測試，最後被捕，在警誡下保持緘默。

被告後來要求送院，於屯門醫院治理，由醫生為他抽血檢驗。政府化驗所化驗結果顯示，被告血液中酒精比例是100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。事件中沒有其他人受傷。

【案件編號： FLCC 642/25】