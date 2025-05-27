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港聞

港聞二

收3000元「茶錢」串騙佣金 保險代理囚10月

【明報專訊】33歲時任女保險代理於2020年聯同另外3名上司串謀詐騙保險公司佣金及花紅，被指對保險公司造成超過184萬元淨損失，遭廉署​控告一項串謀詐騙罪。女保險代理早前認罪，昨於區院判囚10個月。法官嚴舜儀稱，女被告為免全團隊業績被降級，加上遭上司「挾恩圖報」，才參與案中行為，罪責較低。

求情稱失申澳洲居留機會

被告周靜文（33歲）為前富通保險有限公司（現易名周大福人壽保險有限公司）保險代理。辯方求情稱，被告在澳洲取得幼兒教育學位，也曾獲聘為教師，本案令她無法回澳洲居住，失去申請澳洲居留權的機會。案情稱，周及其他被告被指一起不誠實地訛稱32份​保單由周任經手代理人，而事實上該些保單的投保申請提交時周並不在港，部分保單持有人更從沒投保。周終在2023年2月從澳洲回港後被捕。

嚴官稱，案發2020年7至9月，周負責把收到的佣金及花紅轉帳給其他被告。嚴官引述辯方書面求情內容稱，周曾在生活及事業上獲同案被告余尚偉（38歲，前富通營業經理）的幫助，覺得受了對方恩惠。當余2020年7月對周說，為團隊業績着想需把部分保單轉移至周的帳戶，周聽後同意，更沒要求報酬，只是對方後來主動向她提供3000元「茶錢」。

官：遭上司「挾恩圖報」罪責較低

沒證據悉欺詐

嚴官表示，周把所得款項轉交他人，自己只得3000元，加上她是為免全團隊業績被降級而同意參與案中行為，沒證據她知道涉及欺詐，罪責較低。嚴官以16個月為量刑起點，給予周25%認罪扣減，再考慮到她遭他人「挾恩圖報」，又因本案打亂生活計劃，再額外減刑兩個月，判囚10個月。同案被告黃鳳儀及許藝馨不認罪受審，余尚偉已認罪。

【案件編號： DCCC 1153/23】

相關字詞﹕區域法院 欺詐 保險代理

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