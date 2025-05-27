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港聞

港聞二

昔認悉「總長度」規定 驗船主任今稱不知 否認說謊已忘海難資料 當年未必嚴審計算書

【明報專訊】2012年南丫海難死因研訊昨踏入第15日。就財利船廠提交錯誤的穩性計算書，負責把關審批的高級驗船主任梁維學供稱，不認識海事處「船總長度一成」規定，當年未必嚴格批核計算書。遇難者家屬一方質疑，他在2013年調查委員會聆訊承認知悉規定，卻在死因研訊改口。梁否認庭上說謊，稱已忘記與海難有關的資料，「唔想再記得呢啲唔開心嘅嘢」。

明報記者

研訊續探討「南丫四號」水密門爭議。財利船廠1996年向海事處提交6頁「破艙穩性計算書」，當中錯誤假設最尾兩艙之間設水密門，亦錯誤將兩艙分開計算，有違船總長度規定。負責最後審批的海事處時任高級驗船主任梁維學昨被傳召出庭作供。

無重新計數 至海難才知規定

梁維學在英國修讀船舶工程，他稱入職後沒接受培訓，1996年收到驗船督察提交的計算書，他無重新計數，但確認南丫四號通過穩性計算，遂在「seen」（已閱）的蓋印旁簽署。他稱當年不知道船總長度規定，亦不知道要將最尾兩艙視為一艙計算，直至海難發生才知道規定。

家屬方質疑，梁維學在2013年調查委員會供稱知悉船總長度規定，與庭上證供不符。梁強調已忘記2013年說法，不記得1996年如何批核穩性計算，「我無諗住再有呢個（死因）庭，好多嘢忘記晒、銷毁晒」。

家屬方進一步指出，梁維學拒絕承認知悉規定，因他1996年工作時疏忽，無發現穩性計算不符規定。梁聞言否認，「如果我有睇過，我無理由特登唔做」。

加簽「seen」 不記得有否細閱圖則

家屬方續問，梁維學在穩性計算加簽「seen」一字，是否代表批准評估。梁稱現在回想，應用「approved」（審批）字眼，因兩者意思有別，已閱讀不代表已審批。在家屬方追問下，他承認「seen」或有批准的意思，「不過都唔係好全面、嚴格嘅批准」。家屬方指出，梁不用逐一核對數據，只需要翻閱圖則，就會發現財利誤將兩艙分開計算。梁重申，不記得當年有否細閱圖則。

另一主任：收計算書一般會自行對數

退休高級驗船主任梁榮康無經手南丫四號檢驗工作，他稱驗船人員收到船廠提交的穩性計算書，一般會自行核對數據；若海事處得出結論有別於船廠，會將計算書「打回頭」，標示檢驗不合格，交予船廠重新計算。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 南丫海難

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