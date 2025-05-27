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港聞

港聞二

大黃蜂車隊千的士7月上路 司機要學同理心

【明報專訊】政府向5個營辦商批出的士車隊牌照「有條件暫准通知」，各車隊須7月底前完成籌備工作，其中「大黃蜂愛心車隊」昨日舉辦司機招聘活動，負責人預計7月有1000輛純電動的士投入服務，有信心如期達到政府營運要求，目前已招聘約200名司機，將以「底薪加獎金」形式發放工資，司機每月底薪7000元。

車隊投入服務時，的士數目至少要達到申請規模的六成。「大黃蜂愛心車隊」負責人、新科發展（國際）創辦人黃大海昨稱，車隊的士分3階段「落地」，先安排200輛做測試，期望6月完成，接着分兩次各引入400輛的士，務求7月有1000輛的士投入服務，當中約100輛可供輪椅上落。

底薪7000 勤力月掙3萬

抽乘客評分賞罰司機

至於司機薪酬，車隊另一負責人、新科發展（國際）董事黃兆鵬稱，司機有7000元底薪，若勤力載客，相信月薪可達3萬元，另有長期服務金、強積金等。他說，司機需事前上4堂培訓班，每堂兩小時，內容包括相關道路法例、同理心培訓，要通過考試方可投入服務，並會按乘客評分賞罰司機，盼車隊有助改善業界風氣。

黃兆鵬又稱，若透過應用程式預約車隊的士，收費會隨需求而變動，但最多比原本車費高兩成，市民可在街上截車隊的士，按咪表收費。

相關字詞﹕大黃蜂愛心車隊 的士 的士車隊

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