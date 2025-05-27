勞處查地盤預簽表格 揭數宗有問題擬檢控

將交警方刑事調查

實政圓桌田北辰表示，合資格人士未檢查就預簽屬虛假文件，漠視他人安全，「草菅人命、天理不容」，促當局加重罰則。新民黨黎棟國向勞工處問及以往這類個案的檢控數字、近來巡查有否再發現同類情况。黎又提及，報告指俗稱「棚紙」的「表格五」過於簡單，無從得知合資格人士認為竹棚安全的理據，關注處方已作哪種補救措施。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示對「亂寫報告，無經查證就簽署」感痛心，同意是「天理不容」，如事件涉刑事，會交警方處理，也會視乎合資格人士類別，轉交相關單位跟進。

勞處認同無驗就簽「天理不容」

勞工處助理處長（職業安全）溫治平補充，勞工處本月初針對指定合資格人士作為期兩周的抽查，派員到不同地盤，其中重點是翻查表格，其間發現數宗表格有問題，正在跟進，稍後處方會向涉事合資格人士及承建商提出檢控，並移交警方作刑事調查。

勞聯倡小型工程納强制呈報

勞聯林振昇稱報告提及小型工程表現不理想，促當局將小型工程納入強制呈報；勞聯周小松關注當局會否就此修例。馮浩賢稱不排除修例，但做法上循序漸進較合適，目前與物監局合作，物管公司會在大廈有小型工程時向處方呈報。溫治平稱，去年當局收到5000多個呈報，較此前3年每年千多宗為多，處方也有針對巡查。

至於最新職安健數字，不少議員認同整體情况有改善，惟關注違反職安健條例個案判罰水平低。工聯會黃國擔心職安健修例將罰則提高亦只屬「紙上罰則」。馮浩賢稱勞工處有留意情况，當發現有個案判罰不合理，會與律政司檢視能否上訴。