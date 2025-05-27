母兩任男友涉性侵 女童稱詐瞓見所為

【明報專訊】一名女童在8至10歲期間疑遭母親的兩任男友分別非禮及非法性交，多年後其母涉妨礙補習老師及女童胞妹報警，女童的母親及其兩任男友分別被控妨礙司法公正、非禮及非法性交共13項控罪，3人否認控罪，昨日在繼續在高等法院受審。女童在錄影會面稱，讀小學二年級時，第二被告多次趁她睡覺時伸手摸她下體，她假裝熟睡，瞇眼看到對方所為。
述次被告趁午睡摸私處
被告分別為全志明（現年53歲）、李錦輝（現年71歲）及N.D.（現年49歲）。全志明被控4項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」罪，李錦輝被控8項非禮罪，N. D.則被控一項妨礙司法公正罪。
現年16歲的女童X獲准以視像作供。控方播出錄影會面紀錄，X稱於2017年夏天首次遭非禮，當時她就讀小學二年級，母親一次帶她和妹妹Y到當時男友、即次被告李錦輝家中，然後便離開，留下兩姊妹與李一同午睡，其間李以為X睡着，拉低X的褲子及內褲，用手指上下摩擦X的私處，歷時約5分鐘。X稱她當時假裝熟睡，身體晃動一下，李即縮手及幫她整理下身衣物。
稱父常離港 次被告常留宿
X又稱，同年暑假，李在停車場任職保安員。由於X的父親每年會有一段時間離港前往上海或台灣，故李於案發時段，下班後都會前往X家中過夜。一次李在洗澡後摸黑溜入X的睡房，伸手入X的內褲中觸摸其私處，時間不超過兩分鐘，當時X有瞇眼看到李的所為。X稱其後連續5天均發生同類事件。X作供未完，審訊今續。
【案件編號：HCCC 297/24】
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