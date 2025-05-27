母兩任男友涉性侵 女童稱詐瞓見所為

述次被告趁午睡摸私處

被告分別為全志明（現年53歲）、李錦輝（現年71歲）及N.D.（現年49歲）。全志明被控4項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」罪，李錦輝被控8項非禮罪，N. D.則被控一項妨礙司法公正罪。

現年16歲的女童X獲准以視像作供。控方播出錄影會面紀錄，X稱於2017年夏天首次遭非禮，當時她就讀小學二年級，母親一次帶她和妹妹Y到當時男友、即次被告李錦輝家中，然後便離開，留下兩姊妹與李一同午睡，其間李以為X睡着，拉低X的褲子及內褲，用手指上下摩擦X的私處，歷時約5分鐘。X稱她當時假裝熟睡，身體晃動一下，李即縮手及幫她整理下身衣物。

稱父常離港 次被告常留宿

X又稱，同年暑假，李在停車場任職保安員。由於X的父親每年會有一段時間離港前往上海或台灣，故李於案發時段，下班後都會前往X家中過夜。一次李在洗澡後摸黑溜入X的睡房，伸手入X的內褲中觸摸其私處，時間不超過兩分鐘，當時X有瞇眼看到李的所為。X稱其後連續5天均發生同類事件。X作供未完，審訊今續。

【案件編號：HCCC 297/24】