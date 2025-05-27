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港聞二

醫管局研薪酬改革 引「優勞多得」掛鈎表現

【明報專訊】醫管局主席范鴻齡昨日於醫管局研討大會表示，去年底成立管治及架構改革委員會，將會研究薪酬架構改革，計劃引入「優勞多得」理念，務求令薪酬與績效及貢獻更匹配。據了解，醫管局正檢討薪酬架構政策，包括設立機制於薪酬水平中提供「彈性」，以反映醫護人員表現。

范鴻齡早前指出，管治及架構改革委員會將研究建立問責機制，考慮有賞有罰，並納入人事表現紀錄。他昨於醫管局研討大會稱，將會研究薪酬架構改革，計劃引入「優勞多得」理念，讓薪酬與工作表現和貢獻相稱，以激勵同事。

范鴻齡：設彈性機制反映貢獻

非僅以臨牀水平衡量

據了解，醫管局正檢討薪酬制度，並研究透過醫護人員的「表現優劣」，就薪酬水平設立「一定彈性」，但由於病人病情可變，不會只從臨牀水平作衡量標準，例如手術成功率。

消息亦指出，目前醫管局有懲罰制度，但不可能經常懲罰，而發生醫療事故並非一定是最前線醫護出錯，但目前卻沒有制度反映醫護表現，因而展開相關研究。

另外范鴻齡提及會對醫管局財務管理系統審查，以確保更高效使用財務資源，包括在不影響服務質量的前提下最大程度節約成本等。他強調會在實際可行下盡快開展相關研究，保持與管理層和前線溝通。

醫管局去年中針對多宗醫療事故而成立公立醫院管理系統檢討委員會。范鴻齡稱，委員會所提出的31項改善建議，下月如期實施。他感謝將於今年7月底約滿後離任的行政總裁高拔陞為醫管局所作的貢獻。

相關字詞﹕醫管局研討大會 范鴻齡 醫管局

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