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心臟病送胸痛中心 死亡率減 一成降至8% 內地專家：需克服醫生不足

【明報專訊】醫管局舉行一連3日年度研討大會，昨日並就瑪麗醫院去年啟用、早前獲國家認證的胸痛中心舉行授牌儀式。國家胸痛中心專家委員會主任委員霍勇表示，瑪麗醫院設立胸痛中心以來，過去一年急性心臟病院內死亡率由一成降至8%。他稱本港急性心臟病住院死亡率仍遠高於內地，本港醫療質素高，但需克服醫生不足、院前救治時間遲等問題。

全國目前設有6000間胸痛中心，其中3179間已獲認證。瑪麗醫院去年11月設立全港首間胸痛中心，包括設立綠色通道等措施，減省流程，加快急性心臟病人獲救治時間，早前獲國家胸痛中心認證。

中國科學院院士、國家胸痛中心專家委員會主席葛均波昨出席醫管局研討大會時說，全國心肌完全梗塞（ST段上升心肌梗塞）患者院內死亡率由2011年10.1%，大降至去年3.3%。他希望可再完善送院前流程，病人入院前已開始檢查，並使用人工智能協助治療。

內地2萬胸痛救治單元

七成院外亡 院內死亡率3.3%

霍勇表示，本港醫療質素水平較內地好，但需建立標準化流程，若技術沒得到流程優化、資源整合，以及先進高效的救治模式，死亡率難以降低。他又說，胸痛中心重視院前開始的全流程治療，內地急性心臟病人中，70%以上並非於醫院死亡，救護車送院比例亦較香港少，醫院只可以治療四分之一病人，「心跳呼吸都停了，才拉到醫院，拉到了亦沒有用了」。

霍稱瑪麗醫院急性心臟病院內死亡率，由過去10%降至最新8%，希望未來可降至3%至4%。他說香港醫療水平高，要達到此目標較內地容易，但心臟病大多晚間發病，本港需解決人手薄弱、院前獲救治時間較遲等問題。

威院明年會設立本港第二個胸痛中心，醫管局之後會再審視胸痛中心數目。被問及本港需要多少間胸痛中心，霍勇說：「7個網絡（意指7個聯網各設一個）夠了，（例如）在港島西有一個，與其他小院連接起一起就夠了。」

霍勇稱，內地急性心臟病死亡率還有進步空間，雖然住院死亡率少，但「不能到院、死在家中病人亦很多」。他提到內地胸痛中心分為基層版及標準版，亦有近2萬間「胸痛救治單元」，希望及早診斷及轉運病人。

至於昨日開幕的醫管局研討會，規模屬歷屆最大，有逾190名海外及本地專家在約60個環節擔任講者，內容涵蓋醫療發展、智慧醫院、人工智能、器官移植等主題。

相關字詞﹕國家胸痛中心 瑪麗醫院胸痛中心 瑪麗醫院 醫管局 醫管局研討大會

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