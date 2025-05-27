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港聞二

旅發局招總幹事列4條件 外交手腕「不可或缺」

【明報專訊】本報早前報道，據悉旅發局總幹事程鼎一今年底離任，旅發局將展開全球招聘。本報發現旅發局昨分別在其網頁及職場社交平台領英（LinkedIn）刊登招聘總幹事廣告，列出4項條件，其中一項是要具備與多元利益相關者和高層管治機構互動的豐富經驗、能有效管理媒體關係，並能作為機構優秀代表等。招聘廣告特別提到，優秀人際關係技巧、影響力及具外交手腕的領導才能，亦是該職位不可或缺的關鍵素質。

須有跨國高管經驗 跨文化敏感度

根據招聘廣告，其餘3項條件包括：候選人應具備對香港及國際旅遊業動態及相關產業生態系統的深厚認識與理解；須擁有於跨國企業擔任具損益責任高層管理職位的豐富領導經驗；須展現出卓越的市場觸覺、跨文化敏感度，以及在策略規劃、變革管理、業績提升、制定以客為本的創新營銷策略及風險管理方面的豐富經驗。

至於「崗位職責」，總幹事一職須向旅發局主席及全體成員匯報，負責制定香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略，並確立旅發局於實現該願景的角色；亦需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為提供多元化體驗的首選旅遊目的地。旅發局歡迎來自不同背景、致力於促進香港旅遊業發展的人申請或提名。

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